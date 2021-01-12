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Понизили ли зарплату медикам скорой помощи в ЦГБ Бердска, ответил министр Константин Хальзов. Все суммы доплат за работу в коронавирус

13:11 12.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Почему медикам скорой помощи понизили заработки, и не всем доплачивают за работу с зараженными коронавирусом, такойц вопрос задал "Курьер. среда. Бердск" министру здравоохранения в 2020 году. Он в своём ответе указал два постановления.

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О доплатах в коронавирус рассказал министр Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Коронавирус в Бердске: Все данные о новом вирусе за сутки на 12 января 2021Понизили ли зарплату медикам скорой помощи в ЦГБ Бердска, ответил министр Константин Хальзов. Все суммы доплат за работу в коронавирусЕщё 1113 новостей

В запросе от 29 октября 2020 года министерству здравоохранения Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» задал вопрос: Почему медикам скорой помощи понизили заработки, и не всем доплачивают за работу с зараженными коронавирусом (не ковидным бригадам). Ведь все к кому они выезжают, потенциально больны? Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в своём ответе указал два постановления: правительства РФ и правительства Новосибирской области:

- Специальные социальные выплаты медицинским и иным работникам за работу в условиях пандемии в настоящее время, на период с 1 ноября 2020 и до конца 2021 года, установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, внесении изменений во временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» и осуществляются Фондом социального страхования Российской Федерации.

Кроме того, выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 08.12.2020 № 511-п «О выплатах медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных — подразделений), — оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области», - рассказал министр Константин Хальзов.

Выплата за одну нормативную смену установлена в следующих размерах:

врачам, среднему и младшему медперсоналу выездных бригад скорой медицинской помощи - 2430 рублей, 1215 рублей, 950 рублей соответственно;
фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам - 600 рублей;
врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, обеспечивающим оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 3880 рублей, 2430 рублей и 1215 рублей соответственно;

врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, - 2430 рублей, 1215 рублей и 600 рублей соответственно;
врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу патологоанатомических бюро и отделений, проводящих патологоанатомические исследования, связанные с COVID-19, - 3880 рублей, 2430 рублей и 1215 рублей соответственно;

водителям машин выездных бригад скорой медпомощи при осуществлении эвакуации пациентов с COVID-19 - 1215 рублей;
членам летных экипажей санитарной авиации при осуществлении эвакуации пациентов с COVID-19 - 1215 рублей;

врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, не оказывающим медпомощь, но контактирующим с пациентами с COVID-19 при выполнении должностных обязанностей, - 2430 рублей, 1215 рублей, 600 рублей соответственно.

доплата коронавирус медики ЦГБ Бердска
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