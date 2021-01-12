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Скончался от коронавируса игровой видеоблогер Денис Бейсовский

12:32 12.01.2021 Фото: instagram.com/beysovskiy
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Блогер перенёс болезнь в тяжёлой форме, так как страдал хроническим бронхитом.

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Скончался российский игровой видеоблогер Денис Бейсовский
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался от коронавируса игровой видеоблогер Денис БейсовскийУмерла прямо во время урока 40-летняя учительницаЕщё 637 новостей

Скончался российский игровой видеоблогер Денис Бейсовский. Об этом сообщил его отец на своей странице в «Фейсбуке».

В конце декабря Бейсовский был госпитализирован после заражения коронавирусом. Блогер перенёс болезнь в тяжёлой форме, так как страдал хроническим бронхитом. 2 января его выписали из больницы, однако, по словам Дениса, ему предстояла длительная реабилитация.

«Выписали! Пик пройден, но впереди ещё тяжёлая многомесячная реабилитация и много сложностей. Больше не хочется говорить о болезни. Это худшее, что со мной случалось и до сих пор происходит. Спасибо всем за поддержку», — написал Бейсовский в «Твиттере».

Свой канал в YouTube Бейсовский создал в 2010 году. У блогера насчитывалось более 150 тыс. подписчиков.

видеоблогер скончался Денис Бейсовский
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