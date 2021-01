Продолжение «Секса в большом городе» снимут без Саманты Джонс

"Секс в большом городе" возвращается. Но без Саманты

На экраны в новой форме возвращается "Секс в большом городе" - американский сериал о четырех незамужних подругах, ставший хитом во многих странах мира в конце 1990-х-начале 2000-х годов. Но в нем не будет Саманты.

В основе сюжета "Секса в большом городе" были разговоры главных героинь, откровенно делившихся друг с другом рабочей и личной жизнью на фоне динамичных видов Нью-Йорка.

Красноречивые цитаты из всех шести сезонов разошлись на крылатые выражения, а охват затронутых тем с точки зрения женщин сделал его феноменом популярной культуры своего времени.

"Секс в большом городе" начался 20 лет назад. Что мы помним до сих пор?

В новом мини-сериале основные элементы должны остаться прежними. Он выйдет на стриминговой платформе HBO Max и будет называться And Just Like That ("И вот так просто").

В главных ролях и по совместительству на позициях исполнительных продюсеров - три из четырех актрис, составлявших костяк "Секса в большом городе": Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Кристин Дэвис, сыгравшая в сериале оптимистичную и вежливую брюнетку Шарлотту, разместила в "Твиттере" трейлер нового сериала. В нем нет никаких намеков на сюжет - только виды бурлящего жизнью Нью-Йорка.

Без Саманты

Не участвует в новом проекте Ким Каттралл, игравшая Саманту - дерзкую и прямолинейную пиарщицу с яркой сексуальной жизнью, ставшую для многих зрителей особенно любимой героиней.

Создатели сериала пока не предоставили официального объяснения ее отсутствия.

64-летняя актриса британского происхождения в прошлом не раз говорила о напряженных отношениях с коллегами по сериалу и в особенности с Сарой Джессикой Паркер. Паркер сыграла главную героиню Керри - автора колонки о любовных похождениях женщин в большом городе в газете New York Times, строго следящую за модой и обожающую высокие каблуки.

В 2017 году, выступая на британском телевизионном шоу, Каттралл сказала, что ее с коллегами по сериалу никогда не связывала дружба, более того - во время съемок их отношения были "токсичными". Она отказалась участвовать в третьем широкоэкранном фильме "Секс в большом городе" (в двух она снялась), предложив на свое место других актрис.

"Я отыграла эту роль вплоть до финишной прямой и даже после нее, и мне очень понравилось. А теперь пусть ее сыграет другая актриса - например, афро-американского или латино-американского происхождения", - сказала Каттралл.

Годом позже, когда Паркер направила Каттралл соболезнования в связи со смертью брата, Каттралл резко отозвалась на это в соцсетях, назвав бывшую коллегу жестокой и лицемерной.

Паркер позже заявила в интервью журналу People, что между ними не было ссоры, так как она не ответила на высказывание Каттралл.

Оригинальный сериал "Секс в большом городе" был основан на одноименной автобиографической книге писательницы Кэндес Бушнелл, вышедшей в 1997 году. Первый сезон появился на телеканале HBO в 1998-м, а последний, шестой - в 2004-м. Финальную серию смотрели 10,6 млн зрителей в одной Америке.

После сериала, в 2008 и 2010 годах, были сняты два фильма с теми же героинями, а также сериал-приквел "Дневники Керри" в 2013-2014-м.

