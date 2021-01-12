Погибли при пожаре в жилом доме 8 человек в Екатеринбурге

В региональном управлении МЧС также сообщили, что из здания эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей.

Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

В региональном управлении МЧС также сообщили, что из здания эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей.

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"В ночь на 12 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная в городе Екатеринбурге. По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

Как добавил руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, с места происшествия госпитализирован 17-летний подросток с ожогами 1 и 2 степени. Также у подростка зафиксировано отравление угарным газом, его доставили в детскую городскую больницу №9.

Погибший ребенок - девочка 2013 года рождения, добавил Горелых. Также установлены личности двух погибших женщин, в том числе мамы девочки. Во время пожара мама ребенка просила о помощи в Twitter. "Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся", - написала она.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что из дома спасатели эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей.

"Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях" - сообщило ведомство. По его данным, площадь возгорания составила 30 кв. м.

"Распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. В 03:50 (01:50 мск) пожар был локализован, в 04:06 (02:06 мск) открытое горение ликвидировано. В тушении пожара были задействованы девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. На месте пожара развернут оперативный штаб, там находится начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС также уточнили, что на базе гимназии №176 развернули пункт временного размещения для эвакуированных, с жильцами дома работают психологи МЧС России. В беседе с корреспондентом ТАСС местные жители рассказали, что проснулись от сильного задымления. По их словам, семья на втором этаже, в квартире которой произошло возгорание, неблагополучная.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что все жильцы вернулись в квартиры из пункта временного размещения. "В 06:51 (04:51 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на пожаре на ул. Рассветной в Екатеринбурге. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", - добавили там.

О возбуждении уголовного дела

В связи с инцидентом следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). "Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти. Совместно с полицией и МЧС выясняются очаг и причина возгорания", - отметили в пресс-службе СУ СК по региону.

Пожар произошел в девятиэтажном кирпичном доме 1982 года постройки. На первом этаже здания располагаются супермаркет и несколько организаций. Дом находится в Кировском районе, на окраине Екатеринбурга.

Источник: ТАСС