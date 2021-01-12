Странные железяки появились на месте помойки во дворе дома №133 по ул. Первомайской. Что это, ответили в УК "Лига" Бердска

Щиты с ограждения мусорной площадки сняли в определенных целях

Почему металлические трубы появились на мусорной площадке возле дома №133 по ул. Первомайской: ее будут демонтировать или восстанавливать? - спрашивают жители Бердска.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 12 января руководитель управляющей компании УК «Лига» Ирина Долгачева, по договоренности с «Экосервисом» они вчера целый день вывозили скопившийся мусор. За счет УК вывезли три бункера.

-Я дала команду демонтировать щиты, чтобы это место не привлекало близлежащие дома и проезжающих. Чтобы они не устраивали стихийные свалки. Жители, по сути, там уже ничего не складируют. У них организован сбор мусора. В доме №131 по ул. Первомайской открыт мусоропровод. Для дома №133 куплены мусорные баки — в мусорокамерах стоят. На мусорной площадке остались стойки. Пока мы только демонтировали ограждение, чтобы это место не привлекало посторонних. Эта площадка для крупногабарита. Если вынесли диван, то поместить его туда, а не оставлять возле подъезда. Пока только демонтировали ограждения, посмотрим, как будет развиваться ситуация, - рассказала Ирина Долгачева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 11 января, горы мусора завалили территорию возле дома № 133 по ул. Первомайской. Предполагалось, из-за того, что жители дома № 133 по ул. Первомайской лишены мусоропровода. Напомним, с аналогичной проблемой жители соседнего дома №131 обращались в редакцию весной 2020 года. Новый дом сдали в эксплуатацию, а мусор приходилось выбрасывать приходилось в единый для всех бункер. «Общий чан», так его называли горожане. Чан исчез. Вместо него появились обыкновенные контейнеры под мусор. Как пояснили тогда в УК «Лига», пока идет ремонт в доме, мусоропровод закрыт. Он будет открыт по решению жителей дома.

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