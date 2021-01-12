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Воткнул нож в спину беременной возлюбленной сожитель в Новосибирске. Женщина не выжила

13:29 12.01.2021 Фото: pixabay
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27 января 2020 года в дневное время 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района дождался свою 33-летнюю сожительницу.

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27 января 2020 года в дневное время 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района дождался свою 33-летнюю сожительницу

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По данным следствия, 27 января 2020 года в дневное время 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района дождался свою 33-летнюю сожительницу, которая находилась в состоянии беременности и ему было об этом известно, нанес один удар ножом в область спины. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где от полученного ножевого ранения скончалась.

Злоумышленник с места происшествия скрылся и уехал в город Омск, где и был задержан оперативными сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

воткнул нож убийство убил беременную
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