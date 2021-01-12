Эти 5 вещей женатые мужчины не переносят

Женатый мужчина не переносит, когда его супруга с кем-то флиртует. Он сделает вид, что ничего не замечает, но на самом деле ему будет и больно, и обидно.

Женатый мужчина всегда должен быть уверен, что у него надежный тыл

Романтические свидания позади, отгремела не менее романтическая свадьба – настали семейные будни.

Новоиспеченная супруга все еще находится в эйфории, но уже стала замечать, что иногда со стороны мужа начинает проявляться недовольство. Вот тут и приходит к женщине осознание того, что не всегда в семье бывает гладко, и не всегда мужчина напрямую высказывает, чего ему не хватает, и счастлив ли он в браке.

Догадайся, мол, сама. А она «не догоняет». Специалисты попробовали разобраться в этом вопросе и сделали некоторые выводы. Так чего же не хватает женатым мужчинам? А вот чего:

Верности

Женатый мужчина всегда должен быть уверен, что у него надежный тыл. Имеется в виду, что его половинка ему не изменяет. И не только в физическом плане. Женатый мужчина не переносит, когда его супруга с кем-то флиртует. Он сделает вид, что ничего не замечает, но на самом деле ему будет и больно, и обидно. Прямо об этом не скажет, но недовольство будет выражать: и то ему не так, и то ему не этак.

Поддержки

Супруга привыкла видеть в своем муже человека, крепкого телом и душой. За ним – как за каменной стеной: что ни попросишь – все сделает, и с детьми погуляет, и в магазин сходит. Приятно? Еще бы! А как вы считаете, мужчина тоже нуждается в поддержке? Наверное нуждается. Он ведь тоже человек, и ему тоже нужна поддержка и внимание со стороны супруги. И не только в постели, но и в быту.

Придет он с морозца домой и начнет рассказывать, как еле устранил «восьмерку» в рулевой тяге – выслушайте его внимательно. Вы хоть и не знаете, что такое «восьмерка», и в машине не разбираетесь, однако спросите: ну и как удалось устранить неполадки? А потом еще добавьте: ты, наверное, весь продрог. Давай горячего чайку попьем или, может быть, по 50 капель чего-нибудь покрепче. Такая поддержка вашему мужу очень нужна. И он будет доволен, что вы его понимаете.

Значимости

В современном мире, когда женщина уравнялась в правах с мужчиной, ей так и хочется взять в доме бразды правления в свои руки. Но какой же мужчина позволит занять «капитанский мостик» в своем доме? Он, и никто другой не смеет занять его пост главы семьи. Но если вы хотите побыть у руля и не обидеть при этом своего мужчину – подойдите к нему окольным путем и спросите: дорогой, ведь ты же хотел подарить моей маме сережки с бирюзой на день рождения?

Интима

Да, вам вместе хорошо, но не всегда интим приносит настоящее наслаждение от близости. Загляните в ту же Камасутру и почитайте ее в отсутствие мужа, а потом предложите пару новых поз, от которых и вы, и муж будет в восторге. Супружеская жизнь не должна быть «серой» и однообразной. Внесите в нее свою изюминку и наслаждайтесь жизнью в сфере флирта и любовных отношений.

Романтики

Романтики жаждут не только женщины, но и мужчины. И не только во время свиданий, но и в супружеской жизни. Пригласите своего любимого в кафе на ужин, оторвав его от дивана, на котором он отдыхает вечерами после работы, уставившись в телевизор. Или пройдитесь заснеженным парком, как когда-то в юности. Или сходите вместе в театр, в котором вы не были уже лет сто.

И вы увидите, как после такого общения ваш муж опять начнет смотреть на вас влюбленными глазами.

Внесите в свои отношения что-то новенькое: то, что подарит вам яркие эмоции и заставит ваше сердце биться сильнее при виде любимого.

Источник: rsute.ru