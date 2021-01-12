Индексация пенсий 2021: Два раза в год увеличат пенсии в России. График индексации по новому законопроекту

Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России.

Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России.

Глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил в своем Telegram-канале, что документ не обязывает, а лишь дает право индексировать пенсии чаще одного раза в год

Новая редакция Конституции - новые требования к реализации зафиксированных в ее положениях норм социальных гарантий.

Основной закон государства не прописывает детально временные и процедурные рамки индексации пенсий в России.

Вместе с коллегами по фракции ЛДПР в Государственной Думе и в Совете Федерации предлагаем конкретный механизм индексации, законодательно закрепляющий возможность максимальной защиты размера пенсионных выплат.

Собственно, это то, что и предложил президент - обеспечить индексацию НЕ РЕЖЕ одного раза в год, чего ныне действующим законодательством не предусмотрено.

Вносим законопроект на рассмотрение Госдумы.