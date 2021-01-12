Как привлечь деньги в дом в период Святок до 18 января 2021 года

Симоронские обряды всегда отличаются высокой результативностью, вероятно, потому, что основаны на позитиве. Ритуалы действуют в любой период года, однако Святки – это особенное время.

Благодаря мистическим манипуляциям можно улучшить финансовую ситуацию

Как на Святки привлечь деньги в дом, интересует многих людей. Период от Рождества Христова и до Крещения обладает особой магической силой, поэтому все обряды в это время отличаются максимальной эффективностью. Благодаря мистическим манипуляциям можно улучшить финансовую ситуацию. В случае, когда еще Луна будет пребывать в фазе роста, обряды на Святки в обязательном порядке привлекут деньги в семью.

Привлечь деньги поможет магия лунного света и воды

Денежное купание на Святочной неделе является простым способом сделать свой талисман, который будет притягивать финансовое благосостояние. Для этого нужно набрать в ванну теплой воды и положить на ее дно 5 монеток различного достоинства. Затем по краям ванны поставить 3 зажженные свечки. Опуститься в воду и мысленно очень ясно и четко сформулировать свою мечту, а затем окунуться в воду 7 раз. В завершение обряда вытащить монетки, высушить их и положить в свою сумочку или портмоне. Носить талисман с собой в течение года.

Также кошелек может сам притягивать денежный поток. Чтобы «зарядить» его, нужно провести особенный обряд. Заблаговременно приобрести 2 новых и одинаковых изделия, изготовленных из кожи или материала алого цвета. Лучше всего выбирать кошельки привлекательного дизайна, так как один из них необходимо использовать в дальнейшем. Однако нежелательно покупать самый дешевый кошелек, поскольку такие предметы никак не ассоциируются с денежным достатком и благосостоянием.

Дерево желаний

На ветку дерева рядом с домом завязать шелковую ленту оранжевого цвета. Она является символом плодородия и поможет привлечь финансовое благополучие в 2021 году.

Запах денег

Зажечь в доме ароматические палочки с разными запахи, включая ваниль, гвоздику или корицу. Данный аромат символизирует достаток. Денежный поток будет стремиться попасть в комфортное для него жилище и постарается остаться в нем подольше.

Птицам на удачу

Не рекомендуется выбрасывать крошки от хлеба после праздничного застолья. Согласно примете, от человека может отвернуться удача. Лучше всего собранными крошками покормить птиц. Они не забудут доброты и привлекут в жизнь человека денежный поток.

Как визуализация помогает притягивать достаток

Симоронские обряды всегда отличаются высокой результативностью, вероятно, потому, что основаны на позитиве. Ритуалы действуют в любой период года, однако Святки – это особенное время, когда искренне и очень сильно человек начинает верить в чудеса. Поэтому это превосходное время, чтобы немного погадать для увеличения достатка.

К примеру, можно приобрести 10 штук шариков разного цвета и положить в каждый из них по одной купюре. Затем надуть шарики гелием. Как только шарики поднялись к потолку, их нужно проколоть, чтобы деньги падали на человека просто с неба.

Можно воспользоваться иным вариантом: написать на коробочке, шкатулке, в которой лежат деньги, «ниоткуда». Когда человек достает деньги, каждый раз следует повторять фразу «достаю деньги из ниоткуда». Эта простая привычка может привлечь достаток в дом.

Источник: rsute.ru