Как ухаживать за жимолостью

Жимолость съедобная - одна из самых ценных ягодных культур. Ее плоды являются целой кладовой необходимых микроэлементов и витаминов. Кроме того, жимолость дает самый ранний урожай ягод.

Жимолость очень влаголюбивая ягодная культура

Жимолость – культура, не требовательная к почвам и очень устойчивая к морозам. Во время цветения ей не страшны возвратные заморозки. Но, не смотря на всю неприхотливость, жимолость все же требует к себе внимания и ухода. Из этой статьи вы узнаете, как правильно ухаживать за жимолостью.

Полив жимолости

Жимолость очень влаголюбивая ягодная культура, в природных условиях она растет по берегам рек и озер. Корневая система залегает поверхностно, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы.

Весна. Ягодники требуют полива весной - в конце мая - начале июня в период цветения и налива ягод. Если вовремя обеспечить кустарники водой, ягоды будут крупными и более приятными на вкус. На одно растение 2-3 летнего возраста выливаем 2-3 ведра воды под куст. На растение более взрослое (от 4 лет) требуется 5-6 ведер воды.

Лето. Если лето слишком засушливое, жимолость нуждается в дополнительном поливе. Каждую неделю на протяжении всего засушливого периода поливаем жимолость под корень не менее 1 ведра воды на растение. Осень. В конце сентября проводим обильные влагозарядные поливы. На один ягодник требуется 4-5 ведер воды.

Подкормка жимолости

Для полноценного ухода подкармливать ягодники начинают через 2-3 сезона после посадки. До этого момента дополнительное питание не требуется, так как все необходимое для роста и развития было заложено в посадочную яму.

Подкормка жимолости весной

Один раз в два-три года весной под куст вносят органические удобрения для жимолости. Для подкормки лучше использовать перегной или компост. Вносят 5-7 кг под куст в виде мульчи. Либо ежегодно в период распускания почек жимолость удобряют мочевиной - по 10 г на 1 кв.м или по 15 г аммиачной селитры на 1 кв.м.

Подкормка жимолости осенью

Минеральные удобрения применяют в осенний период. Рекомендуется подкармливать кусты жимолости калийным и фосфорным удобрениями - 15 г на 1 кв. м. Можно так же использовать комплексные минеральные удобрения, специально предназначенные для осенних подкормок, например, ОМУ «Осеннее», «Осеннее», «Осень». В этих комплексных смесях оптимальное содержание фосфора и калия.

Прополка и мульчирование жимолости

Как и все культурные растения, жимолость не любит конкурентов в виде сорных растений. Прополка нужна не только для сохранения питания и влаги. Сорняки являются обиталищем для различных вредителей, таких как тля или цветоеды, которые в дальнейшем переходят на молодые побеги и веточки жимолости.

Для полноценного ухода за жимолостью пропалывать нужно по мере необходимости. Дальнейший уход за приствольным кругом заключается в мульчировании торфом, соломой или старыми опилками. Рыхлить приствольную зону не желательно, так как корневая система жимолости близко залегает и легко повреждается.

Обрезка жимолости

Жимолость - густоветвящийся ягодный кустарник с плотной, компактной кроной. Ежегодное пробуждение большей части почек, заложившихся на побеге, приводит к быстрому загущению кроны, ухудшению условий питания и освещения скелетных ветвей, что ведет к снижению урожая.

Весной жимолость, как правило, не обрезают. Следует знать, что основная часть урожая закладывается на верхушечных побегах. И если их обрезать весной, можно потерять большую часть урожая. По этой причине все операции по обрезке проводятся осенью - после листопада и до наступления сильных холодов.

1. В первые 5-6 лет жимолость не обрезают – нет необходимости, потому что жимолость – медленнорастущий кустарник. Удаляются только отдельные сломанные или переплетающиеся ветви.

2. Начиная с 7-летнего возраста жимолость начинают прореживать. Для этого проводится обрезка жимолости осенью – удаляются старые ветви до сильного бокового побега. На следующий год из побегов, отросших от обрезанной ветви, оставляют только один. Прореживание проводится каждые 2-3 года.

3. При обрезке по типу прореживания полностью удаляется секатором стареющая верхушка скелетной ветки, переводя ее на более молодое разветвление.

4. Чтобы вместо ухода за жимолостью не навредить и не попрощаться с большей частью возможного урожая, обрезка должна быть щадящей. Молодое разветвление выбирают не у основания куста, а в середине ветви. Таким образом, постепенно переходя от одной скелетной ветки к другой, крону делают разреженной.

5. Дальнейший уход сводится к ежегодной санитарной обрезке, цель которой – удаление повреждённых побегов, а также к удалению тех ветвей, что растут внутрь куста. Вырезаем к самому основанию больные, сломанные ветви и мелкие веточки в нижней части кроны.

6. Омолаживающую обрезку проводят на 8-10 год после посадки. Делают ее 1 раз в 3-4 года. В основном вырезаются ветки растущие внутри куста для улучшения освещенности (рис. 2). При радикальном омоложении можно срезать всю надземную часть куста до уровня почвы и начинать формирование нового куста из вновь отрастающих побегов.

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