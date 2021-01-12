Путинские выплаты 2021: Получат ли пособие в 5 651 и 11 303 рублей 12 января семьи с детьми от 3 до 7 лет, объясняем

Пособие повысят не всем

Пособие на детей с 3 до 7 лет изменилось в России с января 2021 года. Новую формулу расчета анонсировал министр труда и социальной защиты Антон Котяков 5 января во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Теперь россиянам начислят выплату по новой трехступенчатой системе. Так, семьи, у которых среднедушевой доход достиг уровня прожиточного минимума благодаря новому пособию, начислят 50% от прожиточного минимума на ребенка. По стране это примерно 5 500 рублей. В Новосибирской области с 2020 года сумма станет равна 5 651,1 рублей. Тем. кому этот размер не помог переступит за черту бедности начислят 75% от ПМ на ребенка. если и это не поможет, семья получит 100% от ПМ на ребенка.

Заявление на повышенную выплату можно писать после 1 апреля 2021 года. В тот же месяц, если соцслужба выяснит, что пособия недостаточно, семья получит разницу в выплате за первые 3 месяца 2021 года.

Как сообщала "Курьер. Среда. Бердск" директор соцзащиты Искитимского района Марина Саева, с 11 января ведомство начало работу. Так как выплаты производят на федеральные деньги, пособие должно поступить на счета родителей 12-17 января 2021 года.

- Как только деньги поступят, начислим пособие. Пусть родители не переживают, - сказала Марина Саева.

Стоит отметить, крайняя дата начисления выплата - 26 число каждого месяца.

Напомним, выплата относительно новая. Ее придумал Владимир Путин для бедных семей из-за коронавируса весной 2020-го. Тогда ее начали платить заочно с 1 января, но деньги на счета родителей начали поступать в июне. При этом сумму начислили сразу за полгода.