Пенсии в России повысили с 1 января 2021 года: кому и на сколько

Льготный выход на пенсию сохраняется и у педагогов, врачей и представителей творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆ продолжительности специального стажа.

Льготный выход на пенсию сохраняется и у педагогов, врачей и представителей творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆ продолжительности специального стажа.

В 2021 году для получения права на установление страховой пенсии необходимо иметь не менее 12 лет стажа и минимум 21 пенсионный коэффициент.

В соответствии с нормами Закона (с учетом переходных положений) в 2021 году за установлением страховой пенсии по старости на общих основаниях смогут обратиться женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, т.е. достигшие возраста 56,5 лет и 61,5 год соответственно. Они могут выйти на пенсию во втором полугодии наступившего года.

При этом для получения права на установление страховой пенсии по старости у них должно быть не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов – 21.

Напомним, что в страховой стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды. За каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми гражданами, инвалидами I группы, ребенком-инвалидом, за детьми до 1,5 лет (в пределах 6 лет в общей сложности), а также за каждый год военной службы по призыву начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты.

В текущем году впервые могут выйти на пенсию досрочно женщины 1965 года рождения, родившие и воспитавшие четырех детей. При условии, что у них будет менее 15 лет страхового стажа и не менее 21 пенсионного коэффициента, пенсия им может быть назначена в 56 лет.

Также, по-прежнему, правом на досрочное установление страховой пенсии по старости могут воспользоваться граждане, работа которых связана с тяжелыми, опасными или вредными условиями труда. Например, шахтеры, спасатели, водители общественного транспорта и другие работники, если за них работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование.

Льготный выход на пенсию сохраняется и у педагогов, врачей и представителей творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆ продолжительности специального стажа. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой̆ продолжительности требуемого специального стажа в соответствии с занимаемой должностью.

Следует отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.