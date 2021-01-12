Сравнили на видео лицо курящей и некурящей женщины - итоги 30-летнего курения

BuzzFeed пригласил визажистов и дал трем курильщикам «перекурить», показывая им, как они могут выглядеть после тридцати лет курения.

Когда вам показывают, как курение влияет на ваше лицо и как вы выглядите в целом, это трудно игнорировать

Иногда не имеет значения, сколько статистических данных или предупреждений о вреде для здоровья вы прочитали - вы просто не можете отказаться от вредной привычки . Вы знаете, что это вредно для вас, но все равно продолжаете курить .

Удивительно, но бывают случаи, когда самые поверхностные предупреждения вызывают наибольший резонанс.

Вы не обращаете внимания на информацию о том, что курение приводит к раку легких, горла, рта или пищевода, но когда вам показывают, как курение влияет на ваше лицо и как вы выглядите в целом, это трудно игнорировать.

BuzzFeed пригласил визажистов и дал трем курильщикам «перекурить», показывая им, как они могут выглядеть после тридцати лет курения.

Вот что произошло, когда курильщики получили представление о себе в будущем:

Курение сильно портит вам жизнь. Если вы все еще хотите курить, вот 10 способов, которыми курение делает вас похожим на горячий пепел, а не на горячий.

1. Мешки под глазами

Знаете ли вы, что никотин нарушает ваш естественный режим сна? Это может привести к скоплению жидкости под глазами. Мешки под глазами в сочетании с уменьшением эластичности кожи может быть очень заметна, когда вы курите.

2. Псориаз

Это аутоиммунное заболевание кожи, которое вы можете получить, даже если не курите. Но если вы все же курите, риск возрастет.

3. Плохие зубы

Никотин может окрашивать зубы, а курение может привести к раку полости рта и заболеванию десен , в результате чего вы потеряете зубы.

4. Преждевременное старение и морщины

Линии верхней губы известны как линии курильщика.

Все токсины, содержащиеся в сигарете, разрушают коллаген и эластин кожи. Это приводит к тому, что кожа курильщика теряет упругость и эластичность, что приводит к старению и появлению морщин.

5. Желтые пальцы и проблемы с руками

Смола в сигаретном дыме собирается на пальцах и оставляет на них пятна.

Курение вызывает сужение кровеносных сосудов, что снижает кровоток. Это очень серьезно для рук, потому что кровеносные сосуды в руках очень маленькие, что может затруднить приток крови к пальцам.

Ученый написал, что «Никотин, без сомнения, смертоносное соединение. В концентрированном состоянии он разъедает мягкие ткани и поражает нервную систему с пугающей скоростью ».

6. Поврежденные волосы

У курильщиков более тонкие волосы, которые быстро седеют. А у курящих мужчин вдвое выше вероятность выпадения волос.

7. Шрамы

У вас могут появиться более крупные и красные шрамы, и ваша кожа не заживает быстро.

8. Нет естественного свечения

Попрощайтесь со своей молодой кожей.

Все химические вещества в сигарете вызывают потемнение кожи курильщика из-за нехватки кислорода в организме из-за вдыхания дыма.

9. Растяжки

Никотин повреждает волокна и соединительную ткань кожи, в результате чего она теряет эластичность и прочность.

10. Катаракта

Курение увеличивает риск катаракты , вызывая окислительный стресс на хрусталике глаза.

Нет никакой пользы в том, чтобы привыкнуть к сигаретам - ни для вашего здоровья, ни для вашего ума, и, конечно, не из-за того, что курение влияет на ваше лицо. Чем раньше вы бросите курить, тем дольше сможете сохранить свою красоту. И вы почувствуете себя намного лучше.

Источник: yourtango