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Кто получит большую пенсию в 2021 году, пояснили в ПФР. Смотрите таблицу

14:25 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

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Страховые пенсии 32 млн пенсионеров проиндексированы на 6,3%

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенсионные права будущих пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности пенсионера на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 17 522 рубля, после индексации она увеличилась на 1 104 рубля и составила 18 626 рублей.

Повышенная индексация страховых пенсий с 2019 года

Пенсия до индексации 2019 год,
+ 7,05%		 2020 год,
+ 6,6%		 2021 год,
+ 6,3%		 Пенсия после индексации
7 000 + 494 + 495 + 503 8 491
8 000 + 564 + 565 + 575 9 704
9 000 + 635 + 636 + 647 10 917
10 000 + 705 + 707 + 719 12 130
11 000 + 776 + 777 + 791 13 344
12 000 + 846 + 848 + 863 14 557
13 000 + 917 + 918 + 935 15 770
14 000 + 987 + 989 + 1 006 16 983
15 000 + 1 058 + 1 060 + 1 078 18 196
16 000 + 1 128 + 1 130 + 1 150 19 409
17 000 + 1 199 + 1 201 + 1 222 20 622
18 000 + 1 269 + 1 272 + 1 294 21 835
19 000 + 1 340 + 1 342 + 1 366 23 048
20 000 + 1 410 + 1 413 + 1 438 24 261
21 000 + 1 481 + 1 484 + 1 510 25 474
22 000 + 1 551 + 1 554 + 1 582 26 687
23 000 + 1 622 + 1 625 + 1 654 27 900
24 000 + 1 692 + 1 696 + 1 725 29 113
25 000 + 1 763 + 1 766 + 1 797 30 326
26 000 + 1 833 + 1 837 + 1 869 31 539
руб.

Индексация коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все прошедшие индексации.

Источник: pfrf.ru

индексация пенсионер пенсия
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