Кто получит большую пенсию в 2021 году, пояснили в ПФР. Смотрите таблицу

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей.
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенсионные права будущих пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.
У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности пенсионера на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 17 522 рубля, после индексации она увеличилась на 1 104 рубля и составила 18 626 рублей.
Повышенная индексация страховых пенсий с 2019 года
|Пенсия до индексации
|2019 год,
+ 7,05%
|2020 год,
+ 6,6%
|2021 год,
+ 6,3%
|Пенсия после индексации
|7 000
|+ 494
|+ 495
|+ 503
|8 491
|8 000
|+ 564
|+ 565
|+ 575
|9 704
|9 000
|+ 635
|+ 636
|+ 647
|10 917
|10 000
|+ 705
|+ 707
|+ 719
|12 130
|11 000
|+ 776
|+ 777
|+ 791
|13 344
|12 000
|+ 846
|+ 848
|+ 863
|14 557
|13 000
|+ 917
|+ 918
|+ 935
|15 770
|14 000
|+ 987
|+ 989
|+ 1 006
|16 983
|15 000
|+ 1 058
|+ 1 060
|+ 1 078
|18 196
|16 000
|+ 1 128
|+ 1 130
|+ 1 150
|19 409
|17 000
|+ 1 199
|+ 1 201
|+ 1 222
|20 622
|18 000
|+ 1 269
|+ 1 272
|+ 1 294
|21 835
|19 000
|+ 1 340
|+ 1 342
|+ 1 366
|23 048
|20 000
|+ 1 410
|+ 1 413
|+ 1 438
|24 261
|21 000
|+ 1 481
|+ 1 484
|+ 1 510
|25 474
|22 000
|+ 1 551
|+ 1 554
|+ 1 582
|26 687
|23 000
|+ 1 622
|+ 1 625
|+ 1 654
|27 900
|24 000
|+ 1 692
|+ 1 696
|+ 1 725
|29 113
|25 000
|+ 1 763
|+ 1 766
|+ 1 797
|30 326
|26 000
|+ 1 833
|+ 1 837
|+ 1 869
|31 539
Индексация коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все прошедшие индексации.
Источник: pfrf.ru