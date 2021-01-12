Индексация пенсий с 1 января 2021 года не для всех. Кому и на сколько подняли?

С 1 января 2021-го традиционно были проиндексированы выплаты пенсионеров, которые не работают. Суммы выросли на 6,3 процента, и они обогнали таким образом уровень инфляции за предыдущий год.

С 1 июля 2020 года пенсионеров-опекунов, а также попечителей больше не относят к категории работающих

Повышение возраста, позволяющего гражданину России претендовать на страховую пенсию по старости, а также на пенсию по гособеспечению, поэтапно происходит в нашей стране с 2019-го года. Переходным власть решила сделать 10-летний период, а потому завершение пенсионной реформы запланировано на 2028 год. Возраст выхода на заслуженный отдых в результате повысят на пять лет.

В 2028-м женщины в России будут уходить на пенсию в 60, а мужчины – в 65 лет. Однако, если Вы долго и тщетно ищете работу, то сможете уйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока.

Документ, подтверждающий, что гражданин действительно не в состоянии трудоустроиться, ему нужно получить в центре занятости, констатировали в пресс-службе ПФР.

Кому повысили пенсию с 1 января 2021 года в России

Право на индексацию пенсии с 1 января 2021 года имеют следующие категории граждан России:

неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии;

неработающие пожилые граждане, получающие страховые пенсии, если они ниже, чем прожиточный минимум пенсионера;

пенсионеры, прекратившие работать в конце 2020 года;

пенсионеры-опекуны и попечители.

Важный момент! С 1 июля 2020 года пенсионеров-опекунов, а также попечителей больше не относят к категории работающих. Следовательно, как страховые их пенсии, так и размеры фиксированных выплат подлежат индексации по аналогии с пенсионерами, которые не работают.

Пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2021-го традиционно были проиндексированы выплаты пенсионеров, которые не работают. Суммы выросли на 6,3 процента, и они обогнали таким образом уровень инфляции за предыдущий год.

Пенсионный коэффициент теперь стоит в Российской Федерации 98,86 руб., а фиксированную выплату к страховой пенсии правительство установило на уровне 6044,48 руб.

На сколько повысили пенсии в России с 1 января 2021 года?

Подведем итоги. Страховую пенсию неработающего пенсионера повысили на 6,3 процента. Соответственно, увеличились после индексации фигурирующая в составе страховой пенсии фиксированная выплата и пенсионный коэффициент.

Выплаты тем пенсионерам, которые завершили работу в конце минувшего года, подлежат повышению с учетом всех индексаций, которые граждане пропустили.

Размер страховой пенсии, если он ниже, чем прожиточный минимум, установленный для пенсионеров, с января 2021-го увеличился на 2,6 процента, если имеет место социальная доплата.

Источник: Пронедра