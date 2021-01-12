12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Индексация пенсий с 1 января 2021 года не для всех. Кому и на сколько подняли?

16:50 12.01.2021 Фото: pixabay
0

С 1 января 2021-го традиционно были проиндексированы выплаты пенсионеров, которые не работают. Суммы выросли на 6,3 процента, и они обогнали таким образом уровень инфляции за предыдущий год.

% name% title
С 1 июля 2020 года пенсионеров-опекунов, а также попечителей больше не относят к категории работающих

Повышение возраста, позволяющего гражданину России претендовать на страховую пенсию по старости, а также на пенсию по гособеспечению, поэтапно происходит в нашей стране с 2019-го года. Переходным власть решила сделать 10-летний период, а потому завершение пенсионной реформы запланировано на 2028 год. Возраст выхода на заслуженный отдых в результате повысят на пять лет.

В 2028-м женщины в России будут уходить на пенсию в 60, а мужчины – в 65 лет. Однако, если Вы долго и тщетно ищете работу, то сможете уйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока.

Документ, подтверждающий, что гражданин действительно не в состоянии трудоустроиться, ему нужно получить в центре занятости, констатировали в пресс-службе ПФР.

Кому повысили пенсию с 1 января 2021 года в России

Право на индексацию пенсии с 1 января 2021 года имеют следующие категории граждан России:

  • неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии;
  • неработающие пожилые граждане, получающие страховые пенсии, если они ниже, чем прожиточный минимум пенсионера;
  • пенсионеры, прекратившие работать в конце 2020 года;
  • пенсионеры-опекуны и попечители.

Важный момент! С 1 июля 2020 года пенсионеров-опекунов, а также попечителей больше не относят к категории работающих. Следовательно, как страховые их пенсии, так и размеры фиксированных выплат подлежат индексации по аналогии с пенсионерами, которые не работают.

Пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2021-го традиционно были проиндексированы выплаты пенсионеров, которые не работают. Суммы выросли на 6,3 процента, и они обогнали таким образом уровень инфляции за предыдущий год.

Пенсионный коэффициент теперь стоит в Российской Федерации 98,86 руб., а фиксированную выплату к страховой пенсии правительство установило на уровне 6044,48 руб.

На сколько повысили пенсии в России с 1 января 2021 года?

Подведем итоги. Страховую пенсию неработающего пенсионера повысили на 6,3 процента. Соответственно, увеличились после индексации фигурирующая в составе страховой пенсии фиксированная выплата и пенсионный коэффициент.

Выплаты тем пенсионерам, которые завершили работу в конце минувшего года, подлежат повышению с учетом всех индексаций, которые граждане пропустили.

Размер страховой пенсии, если он ниже, чем прожиточный минимум, установленный для пенсионеров, с января 2021-го увеличился на 2,6 процента, если имеет место социальная доплата.

Источник: Пронедра

индексация пенсий пенсионный коэффициент пенсия страховая пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На сколько проиндексирована ваша пенсия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пригласили российских дипломатов на инаугурацию Байдена США
17:45 12-01-2021
Пригласили российских дипломатов на инаугурацию Байдена США
Нанес в ходе испытаний бомбовый удар беспилотник "Охотник"
17:30 12-01-2021
Нанес в ходе испытаний бомбовый удар беспилотник
БердскУвеличат выплаты почетным донорам Новосибирской области
17:28 12-01-2021
Увеличат выплаты почетным донорам Новосибирской области
Рождественское чудо: случайный прохожий спас на пожаре жителя деревни Мануйлово под Новосибирском
17:27 12-01-2021
Рождественское чудо: случайный прохожий спас на пожаре жителя деревни Мануйлово под Новосибирском
Выплаты пенсионерам в 2021 году: как изменились ЕДВ и пособие по старости
17:20 12-01-2021
Выплаты пенсионерам в 2021 году: как изменились ЕДВ и пособие по старости
Россия уже победила: результат американского переворота
17:15 12-01-2021
Россия уже победила: результат американского переворота
Отобрали стипендию у украинской националистки в Австрии
17:06 12-01-2021
Отобрали стипендию у украинской националистки в Австрии
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:01 12-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Заблудились во время метели 3 рыбака на Обском море
17:00 12-01-2021
Заблудились во время метели 3 рыбака на Обском море
Спасли беременную со 100% поражением лёгких врачи. Младенец родился здоровым
16:57 12-01-2021
Спасли беременную со 100% поражением лёгких врачи. Младенец родился здоровым