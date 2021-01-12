Потребовали убрать из фильма «Один дома - 2» Трампа

Дональд Трамп в фильме «Один дома 2»

До окончания президентского срока Дональда Трампа остается совсем немного времени. 20 января 2021 года состоится инаугурация Джо Байдена, и четырехлетнее правление Трампа завершится своим чередом. Правда, последние дни 45-го президента США, похоже, будут одними из самых скандальных в американской истории. В январе была попытка захвата протестующими республиканцами здания Капитолия, во время которой погибло пять человек. Трампа и его сторонников забанили все крупные социальные сети — Twitter, Facebook, Instagram, Discord, Snapchat, TikTok и многие другие; попытки пока ещё действующего президента всё-таки пробиться к своей аудитории особого успеха не имели. В дополнение ему грозит принудительная отставка — буквально за несколько дней до завершения полномочий. Ну а заодно фанаты «Один дома 2» призвали вырезать из фильма камео Трампа.

Что за камео Трампа?

В 1990-м одним из хитов американского проката стала комедия Криса Коламбуса «Один дома», в которой мальчик Кевин (его сыграл 10-летний Маколей Калкин) в одиночку обезвреживал двух грабителей; при бюджете в $18 млн картина заработала $477 млн. Разумеется, продюсеры приняли решение снимать продолжение этой истории — и не прогадали. «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» вышел в 1992-м; его сборы были ниже, чем у первой части, но ненамного ($358 млн).

В первой части Кевин остался один на Рождество, пока вся его большая семья наслаждалась праздничным отпуском в Париже. Во втором фильме родители не забыли его дома, но зато потеряли в аэропорту — и мальчик в одиночку и с отцовской кредиткой улетел в Нью-Йорк. Именно в этом городе он и встретился с Дональдом Трампом, который тогда был просто богатым бизнесменом и владельцем отеля «Плаза», в котором происходит часть событий фильма. Сцена этой встречи небольшая, буквально на несколько секунд: Кевин спрашивает у Трампа дорогу к лобби отеля, а тот показывает, куда надо идти.

Чего хотят фанаты фильма?

Собственно, у Дональда Трампа весьма богатая для миллиардера и политика фильмография. Он появлялся во многих фильмах и сериалах — например, в «Компаньоне» с Вупи Голдберг или в «Образцовом самце», в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз» и «Секс в большом городе». Правда, почти всегда он играл самого себя, причем в комическом или нейтральном — как в «Один дома 2» — виде.

До официального запроса на тему удаления Трампа из картины (напомним, что это буквально несколько секунд, не имеющих никакого значения для сюжета) дело пока не дошло. Пользователи «Твиттера» пока что просто предлагают убрать действующего президента из этой сцены — заодно с другими, более серьезными наказаниями.

«[Трамп] должен быть предан суду, заключен в тюрьму и удален из «Один дома 2», — уверен писатель Эндрю Хантер Мюррей (Andrew Hunter Murray).

В принципе, пользователи отнеслись к этой идее с известной долей юмора. Многие назвали Трампа «человеком из массовки» и удивились, что Twitter озаботился удалением его эккаунта. Впрочем, одним из самых популярных предложений было заменить Трампа кем-нибудь другим, не замеченным в столь громких скандалах. Среди возможных замен лидером стал канадский актер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Пламер — многие помнят, как он смог оперативно заменить попавшего в опалу Кевина Спейси в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» (и получил за это номинацию на «Оскар»).

Также назывались актриса Долли Партон, Киану Ривз, почему-то Джабба Хатт из «Звездных войн» и даже повзрослевший Маколей Калкин — и, наверное, это будет самая лучшая замена, если она, конечно, случится.

Впрочем, кинокомпания 20th Century Fox (она снимала эту картину в 90-е) пока хранит молчание и на призывы пользователей никак не отреагировала.

Источник: АиФ