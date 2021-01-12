Ноу-хау по-Бердски: Хранят отбросы под замком в мусорокамерах жители дома №133 по ул. Первомайской

В каждом мусоросборнике установлены баки, вход в помещение возможен только с помощью домофонного ключа. Данное ноу-хау дает собственникам шанс перейти на раздельный сбор ТКО.

На площадку, предназначенную для крупногабаритного мусора, бытовой мусор несли с окрестных домов



Мусорками под замком обзавелись жители дома №133 по ул. Первомайской в Бердске.

В конце лета 2020 года собственники жилья дома №133 по ул. Первомайской решили не запускать мусоропровод, а накапливать мусор в мусорокамерах. Совместно с Ростелекомом УК «Лига» обеспечила вход в эти мусорокамеры при помощи домофонных ключей.

- Мусорокамеры чистые. Купили новые желтые пластиковые баки. Мы со своей стороны реализовали решение жителей, пошли им навстречу. Создали им условия, чтобы они цивилизованно накапливали мусор, а в дальнейшем, не исключаю, они примут решение о раздельном сборе мусора. Раздельно в мусоропроводе этого не сделать. А в мусорокамере можно накапливать несколько видов мусора — отдельно стекло, отдельно бумагу и так далее. По мере готовности регоператора к приемке, мы и это будем делать. Там все идет своим чередом, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УК «Лига» Ирина Долгачева.

В отличие от дома №133, дом №131 решил пользоваться мусоропроводом. Он был открыт по осени.

До этого жители многоэтажек пользовались мусорной площадкой, на которой были установлены бункеры.

По словам Ирины Долгачевой, эти бункеры стояли для сбора строительного мусора на период отделки. Как только люди стали завершать ремонт и количество строительного мусора значительно уменьшилось, УК на собрании жильцов поставила вопрос о том, что пришла пора определиться со способом накопления уже бытовых отходов.

-Разные дома принимают разные решения. Кто-то строит площадку на своей территории, кто-то хочет открыть мусоропровод, кто никак не голосует, там тоже открываем мусоропровод как проектное решение. А кто-то предлагает другой вариант. Дом №133 сам предложил попробовать накапливать мусор прямо в мусорокамерах. Они туда его и заносят. Мы поддержали этот вариант как экспериментальный. Если не будет никаких жалоб на такую организацию сбора ТКО, то это будет шанс людям в дальнейшем реализовать возможность раздельного накопления твердых коммунальных отходов, что позволит им в будущем перейти, например на более льготный тариф сбора по факту. У нас сейчас стратегия с ТКО предполагает постепенный, но настойчивый переход к раздельному сбору. Принято постановление на уровне губернатора Новосибирской области. При условии раздельного накопления, не менее трех видов отходов, возможно перейти на оплату по факту, - подчеркнула Ирина Борисовна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 11 января, горы мусора завалили территорию возле дома № 133 по ул. Первомайской. Предполагалось, из-за того, что жители дома № 133 по ул. Первомайской лишены мусоропровода. Напомним, с аналогичной проблемой жители соседнего дома №131 обращались в редакцию весной 2020 года. Новый дом сдали в эксплуатацию, а мусор приходилось выбрасывать приходилось в единый для всех бункер. «Общий чан», так его называли горожане. Чан исчез. Вместо него появились обыкновенные контейнеры под мусор. Как пояснили тогда в УК «Лига», пока идет ремонт в доме, мусоропровод закрыт. Он будет открыт по решению жителей дома.

Напомним, 11 января УК «Лига» по договоренности с «Экосервисом» целый день вывозила скопившийся мусор. За счет УК вывезли три бункера. Это была стихийная свалка, куда, по мнению Ирины Долгочевой, свозился и сносился мусор с окрестных домов. Чтобы не привлекать внимание посторонних, щиты на мусорке демонтировали. Площадка предназначена для сбора крупногабаритного мусора из новостроек.

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