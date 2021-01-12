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Развилось 18 мутаций коронавируса в организме заразившейся жительницы России

15:00 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой.

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В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Развилось 18 мутаций коронавируса в организме заразившейся жительницы РоссииКоронавирус в Бердске: Все данные о новом вирусе за сутки на 12 января 2021Ещё 1114 новостей

Россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса. Об этом говорится в препринте с описанием случая, опубликованном российскими учеными на сайте virological.org.

Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице при прохождении курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.

Было проведено сравнительное исследование мазков, взятых у пациентки весной и в конце лета. Расшифровка генома показала наличие множества новых мутаций, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании. Авторы работы уточнили, что один из этих «норковых» штаммов раньше находили у другого больного с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский указал, что более заразный британский вариант вируса (VOC-202012/01), предположительно, изначально тоже появился в организме иммуносупрессированного пациента.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой национальный штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании. Он указал, что такая мутация, скорее всего, уже существует, но пока официально не выявлена.

COVID-19 коронавирус пандемия
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