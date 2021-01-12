Как стать депутатом Госдумы? Опытные парламентарии дали советы своим будущим коллегам

Депутат Государственной Думы — это избранный в законном порядке представитель народа

Весенняя сессия 2021 года станет завершающей для седьмого созыва Государственной Думы: в сентябре россиянам предстоит снова выбрать 450 своих представителей в законодательную палату Федерального собрания. «Парламентская газета» напоминает читателям, кто может стать депутатом и какие требования к кандидатам предъявляет закон.

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Путь в Госдуму определяют три ключевых документа: Конституция и федеральные законы о выборах и о статусе депутатов Госдумы.

Депутат Государственной Думы — это избранный в законном порядке представитель народа. Согласно Основному закону, чтобы стать народным избранником, гражданину России достаточно дождаться своего 21-летия, сохранить к этому моменту дееспособность и не заиметь проблем с законом и гражданских и финансовых связей с другими государствами.

К моменту избрания депутат должен отказаться от мандата в региональном или местном парламенте (если, конечно, он у него есть). Также он не сможет совмещать работу в Госдуме с государственной службой, бизнесом и другой оплачиваемой деятельностью — кроме науки, творчества или преподавания. В законе о статусе депутата уточняется, что творить, грызть гранит науки или просвещать массы парламентарий может только за рубли — получать за это деньги от иностранных источников воспрещается.

Будьте профессионалом и возлюбите ближних

Далеко не все депутаты, сегодня имеющие огромный опыт парламентской работы, с юных лет мечтали о такой карьере: многие пришли к этому в 90-е годы, когда страна переживала серьёзные политические трансформации, а они желали помочь ей как можно скорее выйти на путь стабильности и процветания. Таким путём на политическую арену пришёл, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Целый год соратники уговаривали его возглавить новую партию, припомнил он в беседе с «Парламентской газетой». «Согласился я только тогда, когда понял, что целостность страны оказалась под угрозой: по всему СССР как грибы стали появляться разные партии и фронты, которые исповедовали лишь дикую злобу к народу и государству. Я не смог оказаться в стороне от борьбы за единство страны и благополучие ее граждан и согласился взять на себя бремя основателя и лидера новой организации», — вспоминает политик.

Не собирался связывать свою жизнь с политикой и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: по первой профессии он геолог, и до обозначенных событий с увлечением занимался любимой работой. Лишь став впервые депутатом, он пошёл учиться на юрфак Петербургского университета, а затем в Академию госслужбы. И хотя профессиональная подготовка важна в работе депутата, несравненно важнее - готовность отстаивать интересы граждан, считает Миронов. «Главное для представителя народа — это способность любить людей, отзываться на их боли и радости. Если нет этого в человеке, лучше ему политикой совсем не заниматься, и депутатство — это не его дело», — поделился он с «Парламентской газетой».

В 2011 году принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы и Владимир Ресин, позднее он переизбрался и в седьмой созыв. К тому моменту депутат отработал в строительной отрасли почти полвека — от мастера участка до руководителя стройкомплекса Москвы и первого заммэра столицы. «Поэтому на практике видел существующие на тот момент пробелы в законодательстве в градостроительной сфере, знал, какие направления необходимо совершенствовать, какие федеральные инициативы нужны стране», — рассказал он «Парламентской газете».

Парламентарий отметил, как важно держать руку на пульсе реальной жизни — для этого он еженедельно посещает разные стройки, общается со строителями и чиновниками из градостроительной сферы, обычными жителями Москвы. «Как-то сразу становится яснее, в каком направлении двигаться, какие вопросы жизни граждан мегаполиса требуют корректировки», — пояснил он.

Успешный опыт самореализации в любой сфере жизни, будь то сельское хозяйство, спорт, образование или общественная деятельность — это первое, что необходимо каждому, кто желает стать депутатом, сказала «Парламентской газете» депутат Госдумы VII созыва Наталья Костенко. «Второе важное качество — уметь коммуницировать с людьми. Необязательно быть мастером риторики, главное научиться слышать людей и, пользуясь своим авторитетом, решать их проблемы», — уверена парламентарий.

Зарабатывайте авторитет

При отсутствии политических кризисов страна обновляет состав Госдумы раз в пять лет путём всеобщего тайного голосования. Выборы депутатов проходят по смешанной системе: одна половина членов палаты избирается по одномандатным избирательным округам, вторая половина — по федеральным спискам.

Баллотироваться можно в одиночку (самовыдвиженцем), а можно примкнуть к партии — она вправе выдвигать кандидатов по округу или по списку. К слову, необязательно для этого получать партийный билет: на выборы от политического объединения могут идти не только его соратники, но и беспартийные товарищи.

В избирательной кампании не могут участвовать граждане, сидящие в тюрьме или осуждённые за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (судимость не станет помехой, если она была снята или погашена 10 и 15 лет назад соответственно). Также в Госдуму не пустят экстремистов — роль играют как решения суда по таким преступлениям, так и привлечение к административной ответственности за публичную демонстрацию или распространение запрещённой символики. Не достанется мандат и тем, кого суд лишил права занимать госдолжности в течение какого-то срока, и этот период не завершится к моменту голосования.

Ещё до начала основного этапа избирательной гонки кандидаты должны показать, что имеют авторитет в народе. Для этого им нужно собрать подписи в свою поддержку: минимум 200 тысяч — тем, кто баллотируется по партийному списку, не менее трёх процентов от числа избирателей в округе — «одномандатникам». Если на предыдущих думских выборах партия прошла трёхпроцентный барьер, то от сбора подписей она освобождается.

Победителем гонки в одномандатном округе станет кандидат, набравший наибольшее число голосов. Если есть два участника с одинаковым результатом, то победу отдадут тому, кто зарегистрировался в качестве кандидата раньше всех.

Партийные списки кандидатов должны набрать минимум пять процентов голосов, чтобы участвовать в распределении мест в парламенте. Кандидаты из списков, не дотянувших до этого барьера, могут претендовать на мандаты лишь в случае, если их более популярные конкуренты в совокупности получили менее 50 процентов голосов избирателей.

Источник: pnp.ru