Сбежал раздетый и босой пациент из онкодиспансера

Рядом с диспансером дежурство несли сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место и первыми начали поиски мужчины 1968 г.р.

В Сыктывкаре из онкодиспансера сбежал раздетый пациент

В столице Коми сбежавшего из лечебного учреждения пациента спасли сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января в республиканском онкологическом диспансере на Нювчимском шоссе, 46, п. Краснозатонский. В 23:00 сотрудники медицинского учреждения заметили отсутствие одного из пациентов, который, как выяснилось, сбежал раздетым и босиком в лес. На улице в тот момент было минус 24С.

Сообщение о случившемся было передано в полицию, к поиску подключились правоохранительные органы и спасатели. Рядом с диспансером дежурство несли сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место и первыми начали поиски мужчины 1968 г.р.

Также к месту выехали спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС. Готовились к поисково-спасательным работам и спасатели ПАСС г. Сыктывкар, которые приготовили к операции снегоходы.

По прибытии спасателей пациент был найден сотрудниками Госавтоинспекции, которые сработали оперативно и слаженно. Около 00:00 сбежавший в сторону лыжни пациент был найден. Мужчина замерз и был доставлен в медучреждение.

Источник: komiinform.ru