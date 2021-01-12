12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Сбежал раздетый и босой пациент из онкодиспансера

15:30 12.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Рядом с диспансером дежурство несли сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место и первыми начали поиски мужчины 1968 г.р.

% name% title
В Сыктывкаре из онкодиспансера сбежал раздетый пациент

В столице Коми сбежавшего из лечебного учреждения пациента спасли сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января в республиканском онкологическом диспансере на Нювчимском шоссе, 46, п. Краснозатонский. В 23:00 сотрудники медицинского учреждения заметили отсутствие одного из пациентов, который, как выяснилось, сбежал раздетым и босиком в лес. На улице в тот момент было минус 24С.

Сообщение о случившемся было передано в полицию, к поиску подключились правоохранительные органы и спасатели. Рядом с диспансером дежурство несли сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место и первыми начали поиски мужчины 1968 г.р.

Также к месту выехали спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" регионального Комитета ГО и ЧС. Готовились к поисково-спасательным работам и спасатели ПАСС г. Сыктывкар, которые приготовили к операции снегоходы.

По прибытии спасателей пациент был найден сотрудниками Госавтоинспекции, которые сработали оперативно и слаженно. Около 00:00 сбежавший в сторону лыжни пациент был найден. Мужчина замерз и был доставлен в медучреждение.

Источник: komiinform.ru

замерз пациент побег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтключили отопление в сильный мороз в Бердске. Кто замерзает и когда вернут тело?
16:14 12-01-2021
Отключили отопление в сильный мороз в Бердске. Кто замерзает и когда вернут тело?
Мощный пожар произошёл на территории троллейбусного парка в Москве
16:03 12-01-2021
Мощный пожар произошёл на территории троллейбусного парка в Москве
Запрет на полеты в Великобританию продлили до 1 февраля
16:00 12-01-2021
Запрет на полеты в Великобританию продлили до 1 февраля
Число умерших от ковида за сутки на 12 января в России озвучил оперштаб
15:56 12-01-2021
Число умерших от ковида за сутки на 12 января в России озвучил оперштаб
Сколько заболевших коронавирусом в России нашли за сутки на 12 января
15:54 12-01-2021
Сколько заболевших коронавирусом в России нашли за сутки на 12 января
БердскСенсация: Приостановлена концессия с регоператором "Экология-Новосибирск" и министерством ЖКХ в 2021 году. Мусорных полигонов и заводов не будет? 1
15:53 12-01-2021
Сенсация: Приостановлена концессия с регоператором
Как ухаживать за жимолостью
15:50 12-01-2021
Как ухаживать за жимолостью
Потребовали убрать из фильма «Один дома - 2» Трампа 1
15:45 12-01-2021
Потребовали убрать из фильма «Один дома - 2» Трампа
Взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн над Камчаткой. Он попал на видео
15:38 12-01-2021
Взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн над Камчаткой. Он попал на видео
Сбежал раздетый и босой пациент из онкодиспансера
15:30 12-01-2021
Сбежал раздетый и босой пациент из онкодиспансера