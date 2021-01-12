Выплаты пенсионерам в 2021 году: как изменились ЕДВ и пособие по старости

Пожилых граждан России ожидают изменения социальных выплат с января 2021 года

С января 2021 изменение выплат полагается пенсионерам РФ. Основное увеличение коснулось неработающих граждан за счет индексации пособий. Пенсии трудоустроенных россиян вырастут незначительно. С декабря 2020 года некоторые граждане получали двойные выплаты. Но размер пособия зависел от стандартного графика начислений, а не новых правил.

Пожилых граждан России ожидают изменения социальных выплат с января 2021 года. Речь идет о разовых и постоянных изменениях. Так, лицам, достигшим 80 лет, полагается удвоение фиксированной суммы пенсии. С 2021-го она составит 6 044,48 рубля. Следовательно, для 80-летних граждан выплата превысит 12 000 руб. Подобная ставка действует для россиян с тяжелыми формами инвалидности. Сумма не учитывает средства, начисляемые за стаж, условия работы или регион проживания. Изменения ожидают не только долгожителей.

Дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году

С 1 января планируется проиндексировать пособия неработающим пенсионерам на 6,3% или примерно на 1 000 рублей. Перерасчет выплат с опережением уровня инфляции, согласно ФЗ №350, ведется с 2018-го. Каждому работавшему гражданину, помимо фиксированной суммы, положена доплата к пенсии в размере полученных баллов ПФР. Новая стоимость коэффициента в январе составляет 98,86 рубля.

Трудоустроенных граждан также ожидают изменения. Будет ли дополнительно проиндексирована пенсия работающих россиян в ближайшее время – неизвестно. Сегодня власти придерживаются мнения, подтолкнувшего к заморозке перерасчета выплат. Индексация трудоустроенным гражданам не положена из-за дефицита средств ПФР. Хотя депутаты неоднократно заявляли, что работающим пенсионерам можно повысить пособие за счет Фонда национального благосостояния. На полномасштабную программу в ближайшее время потребуется около триллиона рублей. Но пока трудоустроенных пожилых россиян ждет повышение только на уровне накопленных баллов ПФР. За год допускается прибавление 3 пунктов или около 300 рублей. Дополнительный прирост обеспечит увеличение МРОТ – в 2021 году он будет составлять 12 792 рубля.

Изменения пособий по старости

Проиндексировать страховые пенсии Госдума планирует с января 2021-го. Гражданам, не выработавшие необходимый стаж, придется дольше ждать повышения. Пенсионеры по старости получают перерасчет с 1 апреля. Сегодня известно, что пособие увеличится на 2,6%. Оно основано на прожиточном минимуме пенсионера. В декабре 2020-го стало известно, что с 2021-го ПМП будет составлять около 10 000 рублей. Для пожилых граждан действует минимальная ставка. Трудоспособным и несовершеннолетним россиянам полагается примерно на 1 200 – 1 500 рублей больше из-за предполагаемо затрачиваемых ресурсов.

Дополнительно с 1 февраля пересчитываются выплаты, полагающиеся льготным категориям, вроде инвалидов. Со временем россиянин может менять статус. Так, человек с врожденным дефектом, препятствующим трудоустройству, получает пенсию по инвалидности до достижения выхода на отдых по старости. После этого ему, теоретически, начинают выплачивать новое пособие, которое может уменьшиться из-за смены статуса.

Единовременные выплаты пенсионерам в 2021 году

Госдума вводила новые меры социальной поддержки в 2020-м. Так, семьям с детьми младше 8 лет единовременно выплатили по 5 000 рублей в декабре. Сегодня похожие программы для пожилых граждан Пенсионный фонд не планирует. Но некоторых людей ожидают дополнительные бонусы. Какие будут положены единовременные выплаты зависит от региона. Большинство бонусов будут получать официальные жители Москвы. Единовременная выплата пенсионерам в 2021 году за длительный брак составит:

50 лет – 21 902 рубля;

55-60 лет – 27 377 рублей;

65-70 лет – 32 853 рубля.

Дополнительно полагается увеличить выплаты долгожителям. За 100-летний юбилей полагается выплата в размере 27 377 руб. Если москвич отпраздновал 101-й день рождения, ему выплачивают дополнительные 16 427 рублей

Жертвы политических репрессий и реабилитированные россияне могут получить 3 330 рублей.

Дополнительно в 2021 году полагаются выплаты на погребение. Родственники инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 гг. могут получить компенсацию в размере 40 551 рубля. Для пенсионеров, не подпадающих под программы обязательного социального страхования выплаты составляют 12 046 рублей.

Какие виды поддержки будут получать пожилые граждане, зависит от региона. Может показаться, что основная социальная поддержка сосредоточена в Москве. Но и другие регионы России предлагают повышенные пенсии или надбавки. Так, специальные программы действуют на Крайнем Севере и приравненном к нему территориях. Дополнительные выплаты пенсионерам здесь начисляют за неблагоприятные условия труда и жизни. В северных регионах, за счет районных коэффициентов, повышается размер пособий на старость и других социальных дотаций.

Когда платят пенсии и пособия в январе

График начисления социальных пособий традиционно меняется из-за праздников, предусмотренных в январе. Из-за каникул часть пенсионеров будут регулярно получать две выплаты в декабре. Выплачивать пособие преждевременно предполагается гражданам, чьи начисления приходятся минимум на 1-4 число в первый месяц года.

Досрочные выплаты проводятся с запланированной индексацией. В декабре 2020-го неработающим пенсионерам должны были поступить пособия нового размера.

Пенсии россиянам начисляются с первых, до 20-х чисел каждого месяца. Страховые выплаты, пособия по старости и другие дотации могут предоставляться банками, Почтой России или сервисами доставки.

Программа накопительной пенсии остается в подвешенном состоянии. В начале декабря 2020-го Владимир Путин подписал указ, продлевающий ее заморозку до 2023-го. Из-за длительного простоя депутаты предлагали полностью отказаться от системы в пользу альтернативных механизмов. В январе 2021-го должны начаться обсуждения программы добровольных пенсионных накоплений. Она предусматривает отчисление средств на счет в дополнение к стандартным страховым взносам.

Источник: Пронедра