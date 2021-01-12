12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Выбор женских зимних курток

14:57 12.01.2021
0

Теплая зимняя куртка гарантия комфорта в холодный сезон

Теплая зимняя куртка – гарантия комфорта в холодный сезон.

Зимние куртки – это очень популярная женская одежда в холодный сезон. Ее комфортность зависит материалов, используемых при пошиве. Сегодня женские куртки производители предлагают в огромном разнообразии фасонов. Подобрать модель в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями абсолютно не сложно.

В бюджетных изделиях в качестве утеплителя используется синтепон. Этот материал обладает хорошими теплосберегающими свойствами, но при этом не является долговечным. Более высоким качеством отличаются изделия средней ценовой категории. В них утеплителем является натуральный пух или холлофайбер. В первом случае требуется сложный уход за изделиями. Кроме того пуховики могут вызвать аллергические реакции.

Предпочтение следует отдавать курткам, для пошива которых использовались практичные и износостойкие материалы. Это в значительной степени упрощает уход за изделиями. Материалами нового поколения являются мембранные ткани, которые отличаются хорошими «дышащими» свойствами. Важно также, чтоб фасон зимней куртки был свободным, не стесняющим движений. Кроме того повышают комфортность различные дополнительные элементы, такие как капюшон и различные утяжки.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Намерен переехать в Уфу знаменитый боец Джефф Монсон
16:15 12-01-2021
Намерен переехать в Уфу знаменитый боец Джефф Монсон
БердскОтключили отопление в сильный мороз в Бердске. Кто замерзает и когда вернут тело?
16:14 12-01-2021
Отключили отопление в сильный мороз в Бердске. Кто замерзает и когда вернут тело?
Мощный пожар произошёл на территории троллейбусного парка в Москве
16:03 12-01-2021
Мощный пожар произошёл на территории троллейбусного парка в Москве
Запрет на полеты в Великобританию продлили до 1 февраля
16:00 12-01-2021
Запрет на полеты в Великобританию продлили до 1 февраля
Число умерших от ковида за сутки на 12 января в России озвучил оперштаб
15:56 12-01-2021
Число умерших от ковида за сутки на 12 января в России озвучил оперштаб
Сколько заболевших коронавирусом в России нашли за сутки на 12 января
15:54 12-01-2021
Сколько заболевших коронавирусом в России нашли за сутки на 12 января
БердскСенсация: Приостановлена концессия с регоператором "Экология-Новосибирск" и министерством ЖКХ в 2021 году. Мусорных полигонов и заводов не будет? 1
15:53 12-01-2021
Сенсация: Приостановлена концессия с регоператором
Как ухаживать за жимолостью
15:50 12-01-2021
Как ухаживать за жимолостью
Потребовали убрать из фильма «Один дома - 2» Трампа 1
15:45 12-01-2021
Потребовали убрать из фильма «Один дома - 2» Трампа
Взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн над Камчаткой. Он попал на видео
15:38 12-01-2021
Взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн над Камчаткой. Он попал на видео