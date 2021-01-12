Выбор женских зимних курток

Теплая зимняя куртка – гарантия комфорта в холодный сезон.

Зимние куртки – это очень популярная женская одежда в холодный сезон. Ее комфортность зависит материалов, используемых при пошиве. Сегодня женские куртки производители предлагают в огромном разнообразии фасонов. Подобрать модель в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями абсолютно не сложно.

В бюджетных изделиях в качестве утеплителя используется синтепон. Этот материал обладает хорошими теплосберегающими свойствами, но при этом не является долговечным. Более высоким качеством отличаются изделия средней ценовой категории. В них утеплителем является натуральный пух или холлофайбер. В первом случае требуется сложный уход за изделиями. Кроме того пуховики могут вызвать аллергические реакции.

Предпочтение следует отдавать курткам, для пошива которых использовались практичные и износостойкие материалы. Это в значительной степени упрощает уход за изделиями. Материалами нового поколения являются мембранные ткани, которые отличаются хорошими «дышащими» свойствами. Важно также, чтоб фасон зимней куртки был свободным, не стесняющим движений. Кроме того повышают комфортность различные дополнительные элементы, такие как капюшон и различные утяжки.