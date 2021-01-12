Выбор люльки для ремонтных работ

Строительная люлька – возможность проводить ремонтные фасадные работы в комфортных условиях.

Фасадные подъемники, которые чаще называют строительными люльками, востребованы для проведения работ на высоте. Поскольку это дорогостоящие устройства, то их выгоднее брать в аренду. К примеру это можно сделать здесь https://www.kuznica.ru/.

Основной характеристикой, на которую необходимо обращать внимание, является грузоподъемность. Большинство моделей могут использоваться для подъема грузов 250 - 1000 кг. Люльки большой грузоподъемности вмещают больше рабочих, инструментов и материалов. Сфера их использования значительно расширяется. Компактные модели чаще используются для клининговых работ.

Важным показателями являются следующие:

Размер рабочей платформы. Для гарантии комфортности ее ширина должна быть не менее 0,8 м. Длина варьируется в пределах 2 - 7.5 м. Безопасность обеспечивают борта люльки, их высота должна быть не менее 1 м.

Вылет консолей. Этот параметр указывает, на каком расстоянии от фасада может висеть люлька. Стандартные показатели - до 1.5 м.

Также при выборе следует учитывать скорость подъема. Она зависит от типа и мощности установленных двигателей. Данный показатель важен в случаях, когда требуется обеспечить частые подъемы и спуски.