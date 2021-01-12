С наступающим старым Новым годом сердечные поздравления в стихах и смс

Старый новый год на пороге, открывайте двери!

С наступающим старым Новым годом 2021

С наступающим старым Новым годом 2021.

***

Вот-вот к нам в двери постучится



Веселый Старый Новый год,Пусть с каждый чудо приключитсяИ счастье к нам ко всем придет!

Желаю красочных мгновений,

Добра, здоровья и удачи,

Побольше новых достижений,

И много денежек в придачу!

***

Вот-вот наступит Старый Новый год,

С чем вас я так сердечно поздравляю!

Не будет пусть печалей и забот,

Вам истинного счастья я желаю!

Пусть чудо в этот зимний день случится,

Пусть сбудутся желания и мечты!

Удача прилетит к вам белой птицей,

Чтоб стало в жизни больше доброты!

***

Только оливье доели,

Думали, что все — отбой.

На диету, может, сели,

Старый год — то за спиной!

С наступающим поздравим,

Год хорошим, вроде, был.

От души вам пожелаем:



Много радости и сил!

Старый год забрал невзгоды,

Чтоб печали все унес,

А большие вам доходы,

Новый год чтоб преподнес!

***

Наступает Старый Новый год,

Торжества собою завершая.



Пусть улыбок ярких взводВсё собою заполняет.

Пусть здоровье и добро

Станут крепче, больше, ярче.

Пусть всё будет очень хорошо,

Только так и не иначе.

***

К нам мчится Старый Новый год,



Чтоб принести всем счастья много,Пусть только ввысь растет доход,Желаю вам всего благого!

Здоровья крепкого желаю,

Любви взаимной и большой,

И счастья без конца и края,

Чтоб жизнь всегда была цветной!

***

Вот-вот к нам Старый Новый год

Придет с добром, любовью, миром!

Желаю двигаться вперед,

На счастье видеть ориентиры!

Пусть будет жизнь всегда полна

Веселых, красочных мгновений,

Ведь жизнь у нас всего одна,

Желаю ярких впечатлений!

***

Вот-вот к нам в двери постучится

Чудесный Старый Новый год!

Мечта в реальность воплотится

И волшебство произойдет!

Пускай добро, удача, счастье

Живут в душе, и прочь уйдут

Ваши проблемы и ненастья,



Желаю радостных минут!

***

Старый Новый год стучится

В двери, слышите, идет,

Принесешь, что нам, ты праздник,

Что подаришь, в этот год?

Пусть же счастье на пороге

Тихо радостью звенит,



Пусть любовь успешно в домеБудет навсегда царить.

Пусть добро коснется сердца,

Чтобы стало жить легко,

Пусть надежда будет рядом,

Чтобы было хорошо!

***

Вот-вот к нам в двери постучится



Волшебный Старый Новый год!Пусть чудо вдруг осуществится,Пускай всех только радость ждет!

Желаю крупного везения,

Карьерных взлетов и высот,

Пусть каждый миг, без исключения,

Приносит жизнь вам без забот!

***

Спешит к нам Старый Новый год,

В сугробах спотыкается,

Пусть много дней он принесёт,

Где все мечты сбываются!

Дорогу белой полосой

Раскрасит он старательно,

И много радости в мир твой

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Источник: pozdravok.ru