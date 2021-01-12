С наступающим старым Новым годом сердечные поздравления в стихах и смс

С наступающим старым Новым годом 2021.
***
Вот-вот к нам в двери постучится
Пусть с каждый чудо приключится
И счастье к нам ко всем придет!
Желаю красочных мгновений,
Добра, здоровья и удачи,
Побольше новых достижений,
И много денежек в придачу!
***
Вот-вот наступит Старый Новый год,
С чем вас я так сердечно поздравляю!
Не будет пусть печалей и забот,
Вам истинного счастья я желаю!
Пусть чудо в этот зимний день случится,
Пусть сбудутся желания и мечты!
Удача прилетит к вам белой птицей,
Чтоб стало в жизни больше доброты!
***
Только оливье доели,
Думали, что все — отбой.
На диету, может, сели,
Старый год — то за спиной!
С наступающим поздравим,
Год хорошим, вроде, был.
От души вам пожелаем:
Старый год забрал невзгоды,
Чтоб печали все унес,
А большие вам доходы,
Новый год чтоб преподнес!
***
Наступает Старый Новый год,
Торжества собою завершая.
Всё собою заполняет.
Пусть здоровье и добро
Станут крепче, больше, ярче.
Пусть всё будет очень хорошо,
Только так и не иначе.
***
К нам мчится Старый Новый год,
Пусть только ввысь растет доход,
Желаю вам всего благого!
Здоровья крепкого желаю,
Любви взаимной и большой,
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь всегда была цветной!
***
Вот-вот к нам Старый Новый год
Придет с добром, любовью, миром!
Желаю двигаться вперед,
На счастье видеть ориентиры!
Пусть будет жизнь всегда полна
Веселых, красочных мгновений,
Ведь жизнь у нас всего одна,
Желаю ярких впечатлений!
***
Вот-вот к нам в двери постучится
Чудесный Старый Новый год!
Мечта в реальность воплотится
И волшебство произойдет!
Пускай добро, удача, счастье
Живут в душе, и прочь уйдут
Ваши проблемы и ненастья,
***
Старый Новый год стучится
В двери, слышите, идет,
Принесешь, что нам, ты праздник,
Что подаришь, в этот год?
Пусть же счастье на пороге
Тихо радостью звенит,
Будет навсегда царить.
Пусть добро коснется сердца,
Чтобы стало жить легко,
Пусть надежда будет рядом,
Чтобы было хорошо!
***
Вот-вот к нам в двери постучится
Пусть чудо вдруг осуществится,
Пускай всех только радость ждет!
Желаю крупного везения,
Карьерных взлетов и высот,
Пусть каждый миг, без исключения,
Приносит жизнь вам без забот!
***
Спешит к нам Старый Новый год,
В сугробах спотыкается,
Пусть много дней он принесёт,
Где все мечты сбываются!
Дорогу белой полосой
Раскрасит он старательно,
И много радости в мир твой
Добавит обязательно!
Источник: pozdravok.ru