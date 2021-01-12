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С наступающим старым Новым годом сердечные поздравления в стихах и смс

19:33 12.01.2021 Фото: pxhere.com
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Старый новый год на пороге, открывайте двери!

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С наступающим старым Новым годом 2021

С наступающим старым Новым годом 2021.

***

Вот-вот к нам в двери постучится

Веселый Старый Новый год,
Пусть с каждый чудо приключится
И счастье к нам ко всем придет!

Желаю красочных мгновений,
Добра, здоровья и удачи,
Побольше новых достижений,
И много денежек в придачу!

***

Вот-вот наступит Старый Новый год,
С чем вас я так сердечно поздравляю!
Не будет пусть печалей и забот,
Вам истинного счастья я желаю!

Пусть чудо в этот зимний день случится,
Пусть сбудутся желания и мечты!
Удача прилетит к вам белой птицей,
Чтоб стало в жизни больше доброты!

***

Только оливье доели,
Думали, что все — отбой.
На диету, может, сели,
Старый год — то за спиной!

С наступающим поздравим,
Год хорошим, вроде, был.
От души вам пожелаем:

Много радости и сил!

Старый год забрал невзгоды,
Чтоб печали все унес,
А большие вам доходы,
Новый год чтоб преподнес!

***

Наступает Старый Новый год,
Торжества собою завершая.

Пусть улыбок ярких взвод
Всё собою заполняет.

Пусть здоровье и добро
Станут крепче, больше, ярче.
Пусть всё будет очень хорошо,
Только так и не иначе.

***

К нам мчится Старый Новый год,

Чтоб принести всем счастья много,
Пусть только ввысь растет доход,
Желаю вам всего благого!

Здоровья крепкого желаю,
Любви взаимной и большой,
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь всегда была цветной!

***

Вот-вот к нам Старый Новый год
Придет с добром, любовью, миром!
Желаю двигаться вперед,
На счастье видеть ориентиры!

Пусть будет жизнь всегда полна
Веселых, красочных мгновений,
Ведь жизнь у нас всего одна,
Желаю ярких впечатлений!

***

Вот-вот к нам в двери постучится
Чудесный Старый Новый год!
Мечта в реальность воплотится
И волшебство произойдет!

Пускай добро, удача, счастье
Живут в душе, и прочь уйдут
Ваши проблемы и ненастья,

Желаю радостных минут!

***

Старый Новый год стучится
В двери, слышите, идет,
Принесешь, что нам, ты праздник,
Что подаришь, в этот год?

Пусть же счастье на пороге
Тихо радостью звенит,

Пусть любовь успешно в доме
Будет навсегда царить.

Пусть добро коснется сердца,
Чтобы стало жить легко,
Пусть надежда будет рядом,
Чтобы было хорошо!

***

Вот-вот к нам в двери постучится

Волшебный Старый Новый год!
Пусть чудо вдруг осуществится,
Пускай всех только радость ждет!

Желаю крупного везения,
Карьерных взлетов и высот,
Пусть каждый миг, без исключения,
Приносит жизнь вам без забот!

***

Спешит к нам Старый Новый год,
В сугробах спотыкается,
Пусть много дней он принесёт,
Где все мечты сбываются!

Дорогу белой полосой
Раскрасит он старательно,
И много радости в мир твой
Добавит обязательно!

Источник: pozdravok.ru

13 января 2021 поздравления смс старый новый год стихи
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Вот-вот наступит Старый Новый год, с чем мы вас так сердечно поздравляем!

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