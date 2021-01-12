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14 января 2021 опасный астероид 2020 WU5 размером 0,5-1,1 км пролетит мимо Земли

18:20 12.01.2021 Фото: Pixabay
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Заметить приближающийся к Земле астероид специалистам удалось благодаря фотографиям, полученным от космического телескопа NEOWISE.

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В ночь на 14 января 2021 года он будет проходить максимально близко к нашей планете

От источника из NASA стало известно о приближении к нашей планете астероида, считающегося потенциально опасным. Очень близко он пройдет 14 января 2021 года. Данный космический объект астрономы обнаружили еще в прошлом году 29 ноября.

Заметить приближающийся к Земле астероид специалистам удалось благодаря фотографиям, полученным от космического телескопа NEOWISE. По информации из AstroAlert в «ВК», он будет пролетать мимо планеты в течение трех дней – 12 – 14 января. В последний день он пройдет максимально близко.

Где можно увидеть опасный астероид 14 января 2021 года

Название опасного астероида – 2020 WU5. Его относят к классу «аполлон», то есть, к околоземным объектам, пересекающим земную орбиту с внешней стороны. Космический объект имеет диаметр примерно 0.5 – 1.1 км.

Приблизительное расстояние от астероида до Земли составит 8.1 – 7.5 млн км. Это очень далеко, тем не менее, космический объект рассматривают в качестве потенциально опасных. В ночь на 14 января 2021 года он будет проходить максимально близко к нашей планете, и обычный наблюдатель увидит его перемещение на фоне созвездия Близнецов к созвездию Возничего.

При условиях хорошей погоды и безоблачного неба наблюдать за астероидом можно будет в средних широтах Северного полушария. Потребуется телескоп с объективом не менее 200 мм.

Траектория движения опасного астероида

За траекторией движения астероида можно будет наблюдать до 16 января. Следить за его перемещением надо на фоне созвездий Кормы, Единорога, Малого Пса, Близнецов и Возничего.

Траекторию движения космического объекта приводят на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Что может произойти в случае столкновения с астероидом 2020 WU5

Близость всех космических объектов из группы «аполлон» представляет опасность для Земли. 2020 WU5 входит в нее. К тому же специалисты говорят: в случае столкновения локальный ущерб наносят астероиды диаметрами 25 м – 1 км. Если их размер больше 1 км, то столкновение приводит к глобальной катастрофе. Астероид 2020 WU5 имеет диаметр примерно 0.5 – 1.1 км.

Астрономы говорят, что высоки риски столкновения с небольшими космическими объектами, потенциально опасными.

Источник: Пронедра

2020 WU5 астероид потенциально опасный
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