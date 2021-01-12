С Щедрым вечером колоритные яркие поздравления на 13 января 2021 года

Первую часть Святок завершал Щедрый вечер или Щедрец, приходившийся на 31 декабря по старому стилю, по новому — это 13 января.

13 января 2021 — Щедрый вечер

Щедрый вечер

13 января 2021 — Щедрый вечер (укр. Щедрий Вечір, белор. Шчодры вечар) — день в народном календаре восточных славян; отдание праздника Рождества Христова и канун Старого Нового года 13 января.

***

Пускай на Щедрый вечер

С теплом придет уют,

Пусть радостные встречи

В дом счастье принесут!

Пусть смехом и везением,

Судьба украсит дни,

Любовью, вдохновением,

Исполнив все мечты!

***

Пусть Щедрый вечер к вам придет

С богатством, смехом и здоровьем,

Уют семейный принесет,

Одарит радостью, любовью!

За щедрым праздничным столом,

Пусть станут явью ожидания,

Большое счастье входит в дом



И исполняются желания!

***

Щедрик-ведрик, щедрівочка!

Хай курчаток водить квочка,

Хай свинки поросяться,

Хай покоси косяться,

Колосяться хай жита,

Будуть щедрими свята,



Зі Старим вас Новим рокомХай щедрівочка віта!

***

Желаем много-много счастья,

Любви безудержной, беспечной.

Пусть поздравления к вам примчатся

В прекрасный праздник Щедрый Вечер.

Живите в мире без обманов



Дарите близким радость, ласку.Желаем вам мы пониманияИ жизни долгой и прекрасной.

***

Желаем вам доброй и щедрой зимы,

Огромной любви бесконечной.

Чтоб были вы счастливы, рады, добры,

Милы и богаты, конечно.



Пускай Щедрый Вечер шепнет вам секретУспеха во всем, процветания.Живите в достатке вы сто тысяч лет.Удачи, добра, понимания.

***

День сегодня необычный,

Нынче праздник – Щедрый Вечер.

Всюду смех, тепло, улыбки,



Льются песни бесконечно.

Пусть подарит этот праздник

Вам любовь и процветание.

Окна ваши разукрасит

Все морозными цветами.

***

Пусть радость будет бесконечной,

Большой, как снежная лавина.



Пришел сегодня Щедрый Вечер,День доброты, веселья, мира.Пусть в вашей жизни приключитсяБольшое счастье, неземное.Улыбка ваша пусть лучится,Мир украшая теплотою.

***

Что за праздник Щедрый Вечер?



Всюду песни, смех, щедровки.Только радостные встречи,И везде сияют елки.Все друг друга поздравляютИ желают много счастья.И салюты не смолкают,Заставляя улыбаться.Пусть вам этот чудный праздникПринесет любовь, достаток.Жизнь везением украситИ подарит сто подарков.

***

Пусть этот праздник Щедрый Вечер

Вам принесет любовь и счастье.

Подарит радостные встречи,

Заставит чаще улыбаться.



И новый год пусть не скупитсяНа теплоту, добро, везенье.Пусть все хорошее случится,Прекрасным будет настроение.

***

Щедрый Вечер наступает!

Поздравляем с торжеством.

Много счастья вам желаем,



Всем собраться за столом.Старый год вы проводите,Как положено, с весельем.В мире, радости живите,Не теряя настроения.

Источник: pozdrava.ru