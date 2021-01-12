С Щедрым вечером колоритные яркие поздравления на 13 января 2021 года

Щедрый вечер
13 января 2021 — Щедрый вечер (укр. Щедрий Вечір, белор. Шчодры вечар) — день в народном календаре восточных славян; отдание праздника Рождества Христова и канун Старого Нового года 13 января.
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Пускай на Щедрый вечер
С теплом придет уют,
Пусть радостные встречи
В дом счастье принесут!
Пусть смехом и везением,
Судьба украсит дни,
Любовью, вдохновением,
Исполнив все мечты!
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Пусть Щедрый вечер к вам придет
С богатством, смехом и здоровьем,
Уют семейный принесет,
Одарит радостью, любовью!
За щедрым праздничным столом,
Пусть станут явью ожидания,
Большое счастье входит в дом
***
Щедрик-ведрик, щедрівочка!
Хай курчаток водить квочка,
Хай свинки поросяться,
Хай покоси косяться,
Колосяться хай жита,
Будуть щедрими свята,
Хай щедрівочка віта!
***
Желаем много-много счастья,
Любви безудержной, беспечной.
Пусть поздравления к вам примчатся
В прекрасный праздник Щедрый Вечер.
Живите в мире без обманов
Желаем вам мы понимания
И жизни долгой и прекрасной.
***
Желаем вам доброй и щедрой зимы,
Огромной любви бесконечной.
Чтоб были вы счастливы, рады, добры,
Милы и богаты, конечно.
Успеха во всем, процветания.
Живите в достатке вы сто тысяч лет.
Удачи, добра, понимания.
***
День сегодня необычный,
Нынче праздник – Щедрый Вечер.
Всюду смех, тепло, улыбки,
Пусть подарит этот праздник
Вам любовь и процветание.
Окна ваши разукрасит
Все морозными цветами.
***
Пусть радость будет бесконечной,
Большой, как снежная лавина.
День доброты, веселья, мира.
Пусть в вашей жизни приключится
Большое счастье, неземное.
Улыбка ваша пусть лучится,
Мир украшая теплотою.
***
Что за праздник Щедрый Вечер?
Только радостные встречи,
И везде сияют елки.
Все друг друга поздравляют
И желают много счастья.
И салюты не смолкают,
Заставляя улыбаться.
Пусть вам этот чудный праздник
Жизнь везением украсит
И подарит сто подарков.
***
Пусть этот праздник Щедрый Вечер
Вам принесет любовь и счастье.
Подарит радостные встречи,
Заставит чаще улыбаться.
На теплоту, добро, везенье.
Пусть все хорошее случится,
Прекрасным будет настроение.
***
Щедрый Вечер наступает!
Поздравляем с торжеством.
Много счастья вам желаем,
Старый год вы проводите,
Как положено, с весельем.
В мире, радости живите,
Не теряя настроения.
Источник: pozdrava.ru