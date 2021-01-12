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С Щедрым вечером колоритные яркие поздравления на 13 января 2021 года

23:50 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Первую часть Святок завершал Щедрый вечер или Щедрец, приходившийся на 31 декабря по старому стилю, по новому — это 13 января.

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13 января 2021 — Щедрый вечер

Щедрый вечер

13 января 2021 — Щедрый вечер (укр. Щедрий Вечір, белор. Шчодры вечар) — день в народном календаре восточных славян; отдание праздника Рождества Христова и канун Старого Нового года 13 января.

***

Пускай на Щедрый вечер
С теплом придет уют,
Пусть радостные встречи
В дом счастье принесут!
Пусть смехом и везением,
Судьба украсит дни,
Любовью, вдохновением,
Исполнив все мечты!

***

Пусть Щедрый вечер к вам придет
С богатством, смехом и здоровьем,
Уют семейный принесет,
Одарит радостью, любовью!
За щедрым праздничным столом,
Пусть станут явью ожидания,
Большое счастье входит в дом

И исполняются желания!

***

Щедрик-ведрик, щедрівочка!
Хай курчаток водить квочка,
Хай свинки поросяться,
Хай покоси косяться,
Колосяться хай жита,
Будуть щедрими свята,

Зі Старим вас Новим роком
Хай щедрівочка віта!

***

Желаем много-много счастья,
Любви безудержной, беспечной.
Пусть поздравления к вам примчатся
В прекрасный праздник Щедрый Вечер.

Живите в мире без обманов

Дарите близким радость, ласку.
Желаем вам мы понимания
И жизни долгой и прекрасной.

***

Желаем вам доброй и щедрой зимы,
Огромной любви бесконечной.
Чтоб были вы счастливы, рады, добры,
Милы и богаты, конечно.

Пускай Щедрый Вечер шепнет вам секрет
Успеха во всем, процветания.
Живите в достатке вы сто тысяч лет.
Удачи, добра, понимания.

***

День сегодня необычный,
Нынче праздник – Щедрый Вечер.
Всюду смех, тепло, улыбки,

Льются песни бесконечно.

Пусть подарит этот праздник
Вам любовь и процветание.
Окна ваши разукрасит
Все морозными цветами.

***

Пусть радость будет бесконечной,
Большой, как снежная лавина.

Пришел сегодня Щедрый Вечер,
День доброты, веселья, мира.
Пусть в вашей жизни приключится
Большое счастье, неземное.
Улыбка ваша пусть лучится,
Мир украшая теплотою.

***

Что за праздник Щедрый Вечер?

Всюду песни, смех, щедровки.
Только радостные встречи,
И везде сияют елки.
Все друг друга поздравляют
И желают много счастья.
И салюты не смолкают,
Заставляя улыбаться.
Пусть вам этот чудный праздник
Принесет любовь, достаток.
Жизнь везением украсит
И подарит сто подарков.

***

Пусть этот праздник Щедрый Вечер
Вам принесет любовь и счастье.
Подарит радостные встречи,
Заставит чаще улыбаться.

И новый год пусть не скупится
На теплоту, добро, везенье.
Пусть все хорошее случится,
Прекрасным будет настроение.

***

Щедрый Вечер наступает!
Поздравляем с торжеством.
Много счастья вам желаем,

Всем собраться за столом.
Старый год вы проводите,
Как положено, с весельем.
В мире, радости живите,
Не теряя настроения.

Источник: pozdrava.ru

поздравления старый новый год стихи щедрый вечер
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Пусть Щедрый вечер к вам придет с богатством, смехом и здоровьем!

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