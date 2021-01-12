«Вырезали все, что можно»: Экс-жену Аршавина чудом спасли врачи

На последних фото Казьмина постоянно прикрывает свой нос рукой

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина раскрыла подробности своей болезни, которая едва не стоила ей жизни. Женщина попала на операционный стол в критическом состоянии, по оценке врачей, без оказания помощи она могла бы скончаться в ближайшие дни.

На последних фото Казьмина постоянно прикрывает свой нос рукой, что стало почвой для слухов о том, что она якобы перенесла неудачную пластическую операцию.

Сама она опровергла эти домыслы и заявила, что у нее выявили редкое аутоиммунное заболевание. Оно, в конечном итоге, довело ее до операционной, причем попала она туда в критическом состоянии.

В интервью StarHit Казьмина заявила, что вовремя попала к врачам, так как ей оставалось «от двух часов до двух дней», после чего мог наступить сепсис.

«Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива», - заявила Алиса.

Казьмина добавила, что сейчас живет на уколах и надеется, что врачи смогут ей помочь. Однако, по ее словам, ни о каком полном выздоровлении речь не идет.