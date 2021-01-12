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«Вырезали все, что можно»: Экс-жену Аршавина чудом спасли врачи

16:36 12.01.2021 Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb
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Алиса Казьмина едва не повторила судьбу Юлии Началовой.

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На последних фото Казьмина постоянно прикрывает свой нос рукой

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина раскрыла подробности своей болезни, которая едва не стоила ей жизни. Женщина попала на операционный стол в критическом состоянии, по оценке врачей, без оказания помощи она могла бы скончаться в ближайшие дни.
На последних фото Казьмина постоянно прикрывает свой нос рукой, что стало почвой для слухов о том, что она якобы перенесла неудачную пластическую операцию.

Сама она опровергла эти домыслы и заявила, что у нее выявили редкое аутоиммунное заболевание. Оно, в конечном итоге, довело ее до операционной, причем попала она туда в критическом состоянии.

В интервью StarHit Казьмина заявила, что вовремя попала к врачам, так как ей оставалось «от двух часов до двух дней», после чего мог наступить сепсис.

«Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива», - заявила Алиса.
Казьмина добавила, что сейчас живет на уколах и надеется, что врачи смогут ей помочь. Однако, по ее словам, ни о каком полном выздоровлении речь не идет.

операция сепсис хирург Алиса Казьмина
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