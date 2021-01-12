Что можно и что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января 2021 года

Щедрый вечер издавна отмечали богатыми застольями: наши предки верили, что это сулит достаток и благополучие на весь год. Главным блюдом считалась кутья.

В канун Старого Нового года, 13 января, отмечают Щедрый вечер

В канун Старого Нового года, 13 января, отмечают Щедрый вечер. История этого веселого праздника уходит корнями в дохристианские времена, когда все обряды были связаны с языческими божествами.

С принятием христианства за ним закрепилось еще одно название – Маланка, в честь святой, память которой почитают в этот день.

Щедрый вечер: история

Согласно древнему мифу, у языческого бога Ладо, который отвечал за всеединый порядок и семейное счастье и который стал первым из богов, поселившихся на земле, была дочь. За ее красоту и очарование ее прозвали Миланка, или Леля (Ляля). Однажды, когда любимый девушки, Месяц, был на охоте, ее похитил злой змей и пленил в подземном царстве. Спас Лелю отважный богатырь Васильчик, впоследствии ставший ее мужем – поэтому 13 января отмечают и Василия.

Наши предки в честь возвращения Миланки разыгрывали спектакли и устраивали щедрые застолья, поскольку считали, что вместе с ними отмечают все божества, а также души умерших родственников.

С приходом на украинские земли христианства праздник стали связывать с почитанием преподобной Мелании Римлянки и рождественскими традициями Святок.

Что можно делать в Щедрый вечер

Щедрый вечер издавна отмечали богатыми застольями: наши предки верили, что это сулит достаток и благополучие на весь год. Главным блюдом считалась кутья, которую заправляли скоромными смальцем, маслом или сливками.

Обязательными были и блюда из свинины: холодец, колбасы, кровянка, сало. Это животное с древних времен символизировало достаток.

Хозяйки также выпекали блины, пироги и вареники, которыми одаривали щедрующих и посевающих.

После заката солнца, когда, согласно поверьям, начинает разгуливать нечистая сила, молодежь отправляется щедровать. Этот обычай считался своеобразной защитой от злых духов.

Щедровальщики исполняют щедривки – песенки с пожеланиями семье богатого урожая, благополучия и здоровья.

В некоторых регионах Украины сохранился обычай "водить Маланку": парни наряжаются в костюмы и маски животных и обходят дома с добрыми пожеланиями, веселыми песнями и шутливыми сценками.

Девушки в Щедрый вечер гадали на судьбу и на суженого, хотя церковь выступает против любых занятий магией.

В некоторых регионах Украины в Щедрый вечер сохранился обычай "водить Маланку"

Что нельзя делать в Щедрый вечер

Готовить к столу рыбу: считалось, в этом случае счастье может уплыть из дома.

Гадать.

Допускать недобрые мысли и поступки, ругаться, спорить.

Брать и давать деньги в долг.

Источник: obozrevatel.com