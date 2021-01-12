Сколько заболевших коронавирусом в России нашли за сутки на 12 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22934 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2827 (12,3%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0,1%
2. Республика Тыва, Республика Алтай 0,2%
3. Магаданская область 0,3%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 448203 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек:
Москва — 6778
Московская область — 1569
Санкт-Петербург — 1258
Красноярский край — 550
Челябинская область — 477
Ростовская область — 473
Нижегородская область — 473
Хабаровский край — 409
Чеченская Республика — 391
Ивановская область — 387
Свердловская область — 369
Пермский край — 357
Белгородская область — 347
Республика Крым — 347
Мурманская область — 314
Вологодская область — 311
Республика Карелия — 310
Приморский край — 296
Республика Башкортостан — 286
Ставропольский край — 271
Кировская область — 271
Самарская область — 271
Волгоградская область — 262
Иркутская область — 255
Архангельская область — 252
Республика Коми — 251
Псковская область — 241
Ульяновская область — 240
Смоленская область — 231
Саратовская область — 231
Ямало-Ненецкий автономный округ — 225
Тверская область — 221
Новосибирская область — 214
Ленинградская область — 211
Омская область — 211
Томская область — 202
Тульская область — 198
Калининградская область — 195
Алтайский край — 195
Удмуртская Республика — 193
Ханты-Мансийский автономный округ — 190
Республика Хакасия — 186
Краснодарский край — 183
Ярославская область — 179
Тамбовская область — 177
Оренбургская область — 162
Республика Дагестан — 151
Брянская область — 149
Пензенская область — 139
Тюменская область — 132
Воронежская область — 131
Республика Бурятия — 131
Кабардино-Балкарская Республика — 128
Новгородская область — 126
Республика Саха (Якутия) — 116
Курская область — 113
Орловская область — 113
Кемеровская область — 113
Владимирская область — 112
Забайкальский край — 108
Калужская область — 101
Амурская область — 101
Рязанская область — 94
Липецкая область — 81
Астраханская область — 81
Курганская область — 81
Карачаево-Черкесская Республика — 79
Республика Мордовия — 78
Костромская область — 76
Республика Северная Осетия - Алания — 72
Сахалинская область — 71
Севастополь — 69
Камчатский край — 69
Республика Чувашия — 68
Республика Адыгея — 67
Республика Калмыкия — 54
Республика Марий Эл — 26
Магаданская область — 25
Республика Алтай — 21
Республика Татарстан — 20
Республика Тыва — 20
Еврейская автономная область — 9
Республика Ингушетия — 7
Ненецкий автономный округ — 2
Чукотский автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 825 430.
За последние сутки подтверждено 531 смерть:
Москва — 72
Санкт-Петербург — 68
Ростовская область — 26
Московская область — 25
Свердловская область — 18
Нижегородская область — 17
Красноярский край — 17
Краснодарский край — 16
Иркутская область — 16
Ивановская область — 11
Республика Чувашия — 11
Вологодская область — 9
Пермский край — 9
Челябинская область — 9
Республика Хакасия — 9
Новосибирская область — 9
Владимирская область — 8
Воронежская область — 8
Республика Крым — 8
Ставропольский край — 8
Республика Тыва — 8
Алтайский край — 8
Омская область — 8
Липецкая область — 7
Мурманская область — 7
Республика Коми — 6
Ленинградская область — 6
Волгоградская область — 6
Ханты-Мансийский автономный округ — 6
Тверская область — 5
Тульская область — 5
Республика Дагестан — 5
Самарская область — 5
Саратовская область — 5
Калининградская область — 4
Астраханская область — 4
Севастополь — 4
Оренбургская область — 4
Забайкальский край — 4
Белгородская область — 3
Курская область — 3
Орловская область — 3
Архангельская область — 3
Республика Бурятия — 3
Приморский край — 3
Хабаровский край — 3
Костромская область — 2
Тамбовская область — 2
Ярославская область — 2
Республика Карелия — 2
Республика Калмыкия — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Мордовия — 2
Удмуртская Республика — 2
Пензенская область — 2
Магаданская область — 2
Смоленская область — 1
Псковская область — 1
Республика Адыгея — 1
Республика Ингушетия — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Кировская область — 1
Тюменская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Кемеровская область — 1
За весь период по России умерло 62 804 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 326 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618 тыс. 114 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф