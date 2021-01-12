Сколько заболевших коронавирусом в России нашли за сутки на 12 января

За весь период по России умерло 62 804 человека.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 12 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22934 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2827 (12,3%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,1%

2. Республика Тыва, Республика Алтай 0,2%

3. Магаданская область 0,3%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 448203 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек:

Москва — 6778

Московская область — 1569

Санкт-Петербург — 1258

Красноярский край — 550

Челябинская область — 477

Ростовская область — 473

Нижегородская область — 473

Хабаровский край — 409

Чеченская Республика — 391

Ивановская область — 387

Свердловская область — 369

Пермский край — 357

Белгородская область — 347

Республика Крым — 347

Мурманская область — 314

Вологодская область — 311

Республика Карелия — 310

Приморский край — 296

Республика Башкортостан — 286

Ставропольский край — 271

Кировская область — 271

Самарская область — 271

Волгоградская область — 262

Иркутская область — 255

Архангельская область — 252

Республика Коми — 251

Псковская область — 241

Ульяновская область — 240

Смоленская область — 231

Саратовская область — 231

Ямало-Ненецкий автономный округ — 225

Тверская область — 221

Новосибирская область — 214

Ленинградская область — 211

Омская область — 211

Томская область — 202

Тульская область — 198

Калининградская область — 195

Алтайский край — 195

Удмуртская Республика — 193

Ханты-Мансийский автономный округ — 190

Республика Хакасия — 186

Краснодарский край — 183

Ярославская область — 179

Тамбовская область — 177

Оренбургская область — 162

Республика Дагестан — 151

Брянская область — 149

Пензенская область — 139

Тюменская область — 132

Воронежская область — 131

Республика Бурятия — 131

Кабардино-Балкарская Республика — 128

Новгородская область — 126

Республика Саха (Якутия) — 116

Курская область — 113

Орловская область — 113

Кемеровская область — 113

Владимирская область — 112

Забайкальский край — 108

Калужская область — 101

Амурская область — 101

Рязанская область — 94

Липецкая область — 81

Астраханская область — 81

Курганская область — 81

Карачаево-Черкесская Республика — 79

Республика Мордовия — 78

Костромская область — 76

Республика Северная Осетия - Алания — 72

Сахалинская область — 71

Севастополь — 69

Камчатский край — 69

Республика Чувашия — 68

Республика Адыгея — 67

Республика Калмыкия — 54

Республика Марий Эл — 26

Магаданская область — 25

Республика Алтай — 21

Республика Татарстан — 20

Республика Тыва — 20

Еврейская автономная область — 9

Республика Ингушетия — 7

Ненецкий автономный округ — 2

Чукотский автономный округ — 1

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 825 430.

За последние сутки подтверждено 531 смерть:

Москва — 72

Санкт-Петербург — 68

Ростовская область — 26

Московская область — 25

Свердловская область — 18

Нижегородская область — 17

Красноярский край — 17

Краснодарский край — 16

Иркутская область — 16

Ивановская область — 11

Республика Чувашия — 11

Вологодская область — 9

Пермский край — 9

Челябинская область — 9

Республика Хакасия — 9

Новосибирская область — 9

Владимирская область — 8

Воронежская область — 8

Республика Крым — 8

Ставропольский край — 8

Республика Тыва — 8

Алтайский край — 8

Омская область — 8

Липецкая область — 7

Мурманская область — 7

Республика Коми — 6

Ленинградская область — 6

Волгоградская область — 6

Ханты-Мансийский автономный округ — 6

Тверская область — 5

Тульская область — 5

Республика Дагестан — 5

Самарская область — 5

Саратовская область — 5

Калининградская область — 4

Астраханская область — 4

Севастополь — 4

Оренбургская область — 4

Забайкальский край — 4

Белгородская область — 3

Курская область — 3

Орловская область — 3

Архангельская область — 3

Республика Бурятия — 3

Приморский край — 3

Хабаровский край — 3

Костромская область — 2

Тамбовская область — 2

Ярославская область — 2

Республика Карелия — 2

Республика Калмыкия — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Мордовия — 2

Удмуртская Республика — 2

Пензенская область — 2

Магаданская область — 2

Смоленская область — 1

Псковская область — 1

Республика Адыгея — 1

Республика Ингушетия — 1

Кабардино-Балкарская Республика — 1

Кировская область — 1

Тюменская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Кемеровская область — 1

За весь период по России умерло 62 804 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 326 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618 тыс. 114 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф