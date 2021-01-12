Гороскоп на Новолуние 13 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

Ракам нужно беречь свою репутацию, а Стрельцов ждут разные трудности

Этот день у Овнов сложится весьма благоприятно, но вам не стоит рассчитывать на легкие успехи. У вас сегодня будет достаточно жизненных сил, можете не опасаться переутомления. Середина этого дня для вас может быть сложной, если вы занимаетесь творческой или научной работой.

У Тельцов сегодня ожидается благоприятный день для разных интеллектуальных задач. Вам удастся найти применение своим знаниям и опыту, вы сможете проявить все свои лучшие личные и деловые качества. В этот день возможны неожиданные события личного характера.

Первая половина этого дня пройдет для Близнецов очень плодотворно. Вы справитесь со всеми своими делами. Ваш энергетический потенциал будет высок, но постарайтесь избегать общения с неприятными вам людьми. Вечером даже пустяк может ненадолго испортить ваше настроение.

Звезды советуют Ракам беречь свою репутацию. Вас могут заподозрить в дурных намерениях и в каких-то нехороших поступках. От вас потребуется осторожность во время контактов с окружающими, чтобы избежать конфликтов. Желательно сегодня воздерживаться от обсуждения с членами вашей семьи любых финансовых вопросов.

Львам звезды рекомендуют сегодня не отказываться от начатых запланированных дел. Вы справитесь со всеми задачами, если проявите свою настойчивость. У вас появится хороший шанс произвести благоприятное впечатление на ваших партнеров и заручиться поддержкой важных для вас людей.

День Девам преподнесет приятные сюрпризы. У вас появятся хорошие поводы для оптимизма и радости. Ваши проблемы пока останутся нерешенными, но вам станет ясно, как можно будет к ним подступиться. Вы сможете сегодня легко найти общий язык с окружающими. Ваш любимый человек ожидает от вас поддержки.

У Весов возможны трудности в работе и разногласия с коллегами. У вас появятся новые обязанности, с которыми вам будет нелегко справиться, вы начнете сомневаться в том, что вы занимаетесь своим делом. Не нужно в этот день спешить с решениями, постарайтесь все хорошо обдумать.

У Скорпионов сегодня возможны приступы раздражительности и резкие перепады настроения. Вы будете чаще обычного провоцировать конфликты с окружающими. Постарайтесь отложить на лучшее время встречи с деловыми партнерами и обсуждение всех серьезных профессиональных вопросов.

Трудностей Стрельцам сегодня едва ли удастся избежать. Во всех ситуациях вы будете вести себя достойным образом и этим произведете благоприятное впечатление на окружающих. В этот день возможны разногласия с вашими близкими, вам не всегда удастся достичь компромисса, но вы не допустите ссоры.

У Козерогов сегодня не возникнет трудностей, если они их сами не создадут. Этот день хорошо подходит для самостоятельной физической работы, для освоения сложных дисциплин. Вы можете принимать важные решения, которые будут касаться денег. Постарайтесь быть внимательными, ничего не упускать из виду.

Для Водолеев сегодня наступает непростой день. Если вы запланировали что-то важное, то с осуществлением задуманного у вас могут возникнуть серьезные проблемы. В этот день вы очень остро будете реагировать на любую критику. День будет благоприятным для ремонта и строительства.

Звезды сегодня советуют Рыбам проявить инициативу. Поделитесь своими идеями, займитесь поиском людей, с которыми сможете легко обсудить все, что вам интересно. Многое будет зависеть от вашего настроя и оптимизма. Все преграды в этот день будут вами быстро преодолены.

Источник: izvmor.ru