Заблудились во время метели 3 рыбака на Обском море

Под Новосибирском три рыбака заблудились на Обском море во время метели

В Ордынском районе едва не погибли три рыбака, заблудившиеся на Обском море. Мужчины ехали с острова Солдатский в Ордынском районе в неположенном месте и сбились с пути. О том, как рыбаков спасли, рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение поступило вечером 9 января. Спасательная операция осложнялась тем, что была метель и темнота. На новосибирском водохранилище обнаружили машину, внутри которой были рыбаки. Их доставили на берег, где составили протокол за выезд на лед в месте, где установлен запрещающий знак, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Спасатели напомнили, что передвигаться по льду можно только в пределах специальных переправ. Там дежурят спасатели. На данный момент в регионе только одна ледовая переправа «Спирино-Чингис» в Ордынском районе.