Не допустили в новогодние праздники ЧС в Бердске. Все службы работали без сбоя

На особом контроле во время праздников были вопросы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения в Бердске.

Евгений Шестернин провел совещание по работе служб жизнеобеспечения в новогодние праздники

Глава города Бердска Евгений Шестернин провел совещание с руководителями служб жизнеобеспечения города и подвел итоги их работы в период новогодних каникул.

Начальник Управления гражданской защиты администрации города Бердска Василий Пономарев сообщил, что в период праздничных дней чрезвычайных ситуаций на территории города Бердска не произошло. Во время сильных морозов все службы работали в режиме повышенной готовности, оперативно устраняли все сбои и происшествия.

На особом контроле во время праздников были вопросы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения в Бердске. Диспетчерские службы своевременно информировали о возникающих сбоях, что позволило обеспечить в городе стабильное предоставление коммунальных услуг в условиях аномально низкой температуры.

Глава города Бердска Евгений Шестернин поручил руководителям служб жизнеобеспечения города проанализировать все причины возникших сбоев и происшествий, провести рабочие встречи с руководителями управляющих компаний и председателями СНТ для устранения причин и выработки усовершенствованного алгоритма действий.

Источник: berdsk.nso.ru