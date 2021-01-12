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Показала изуродованный ринопластикой нос звезда "Дома-2" Анастасия Балинская

16:30 12.01.2021 Фото: instagram.com/nastenabalinskaya
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Недовольная работой хирургов девушка вновь обратилась к врачам для повторной ринопластики, но стало только хуже.

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Звезда "Дома-2" показала изуродованный ринопластикой нос без фильтров

28-летняя Анастасия Балинская, бывшая участница шоу "Дом-2", показала, чем закончилась для нее операция по исправлению формы носа. Недовольная работой хирургов девушка вновь обратилась к врачам для повторной ринопластики, но стало только хуже.
На своей странице в сториз Настя отвечала на вопросы подписчиков. Один из них попросил девушку показать нос без фильтров. Его просьбу Балинская выполнила.
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"Какова красота. Кости у меня просто куда-то поехали гулять. Но по вашим советам я полюбила себя с этим носом", - заявила девушка.

Она также посвятила сторис своей матери, которая очень расстраивается из-за неудачной ринопластики дочери. Анастасия попросила родительницу не плакать и не переживать.
Нос - не единственная часть лица, которая не устраивает Балинскую. В сторис она также пожаловалась на состояние кожи под глазами, которой, по ее словам, "не помогает ни один фильтр". "Если вдруг кто-то из вас решит рядом со мной заснуть, то утром вам будет очень-очень страшно. Сама аж шарахаюсь по утрам, честно", - самокритично высказалась звезда "Дома-2".

ринопластика телешоу хирург Анастасия Балинская
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