12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Когда откроется вытрезвитель в Бердске, ответил начальник ОМВД Владимир Соколов

16:41 12.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 1

Госдума решила, что с 2021 года в России вновь появятся вытрезвители. Новость о возрождении вытрезвителей расколола бердчан на два лагеря: одни считают, что вытрезвители необходимы обществу, другие – что они угрожают человеческой безопасности и даже жизни.

% name% title
Раньше вытрезвитель находился в здании полиции Бердска

Госдума решила, что с 2021 года в России вновь появятся вытрезвители. 22 декабря 2020 года был принят законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Документ предлагает закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Закон также не запрещает организовывать вытрезвители на «принципах партнерства с частными организациями», что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Будут установлены единые расценки на услуги вытрезвителей по всей России. Депутаты также поддержали изменения в Закон «О полиции», разрешающие полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвитель.

Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

С вопросом о том, когда и как в Бердске будет возрождён вытрезвитель, будет ли он государственным, или это будет частник, «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 января, обратился к начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову.

- Пока никаких решений по поводу организации работы вытрезвителя в Бердске не принималось, поскольку нет распоряжений из области. Будет приказ — будем исполнять. В помещении, где ранее находился бердский вытрезвитель, расположены другие службы полиции. На сегодняшний день никаких инструкций по поводу организации вытрезвителя в Бердске не поступало, - ответил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Соколов.

Новость о возрождении вытрезвителей расколола бердчан на два лагеря: одни считают, что вытрезвители необходимы обществу, другие – что они угрожают человеческой безопасности и даже жизни.

Сторонников второго мнения понять нетрудно. Ведь именно убийство в вытрезвителе стало одной из главных причин закрытия таких учреждений в России. В 2010 году сотрудник полиции до смерти забил находившегося в вытрезвителе томского журналиста Константина Попова.

Вытрезвители в России исчезли в 2011 году. Идея их возрождения появилась несколько лет назад, поскольку возрос поток в лечебные учреждения людей с алкогольными отравлениями. Когда работали вытрезвители в системе МВД, происходил отсев - в больницы везли только тех, кто не только пьян, но кому реально необходима была помощь медиков, тех, кто находился без сознания. А после закрытия вытрезвителей в больницы везут всех подряд.

В ряде регионов, например в Татарстане и Башкортостане, созданы отделения не медицинской, а социальной помощи, куда полицейские доставляют нетрезвых граждан. Пациенты отрезвляются, эта услуга - за деньги. Вопрос, кто может заняться этим делом в Бердске - пока остаётся открытым.

В разных странах проблему пьяных граждан решают те же вытрезвители. В Лондоне вытрезвители находятся на балансе министерства здравоохранения, а не полиции, и работают только в праздничные периоды.
Во Франции «камеры протрезвления» существуют при каждом полицейском участке. В них разрешено помещать даже несовершеннолетних и «лишь слегка подвыпивших» – для профилактики вождения автомобилей в пьяном виде.

В Финляндии вытрезвители – это тёплые домики с подогреваемым полом. Их главное предназначение – уберечь подвыпившего гражданина от замерзания и обморожения в холодное время года. В Канаде во время новогодних праздников работает служба «Красный нос», которая развозит нетрезвых жителей города по домам за их же деньги – исключительно ради того, чтобы они не замёрзли.

В России первый вытрезвитель открылся в 1902 году в Туле по инициативе врача Федора Архангельского и назывался «Приют для опьяневших». А первое учреждение советского образца появилось в 1931 году в Ленинграде.

вытрезвитель закон полиция пьяный Владимир Соколов
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно ли возвращать вытрезвители?

Аноним, 12 января 2021 16:58
Какой толк от ответа Соколова? Будет примерно такой вариант: "Так как вытрезвитель ещё не определён, то деньги будут брать на месте задержания и сразу отпускать..." Закон то принят, надо исполнять...
Аноним, 12 января 2021 16:59
Благими намерениями...
Город Лидеров и Город-курорт постепенно превращаются ... превращаются ... в Город-свалку, Город-тюрьму, Город-вытрезвитель
Аноним, 12 января 2021 17:15
Обязательно А то все переложили на медиков И ссаных и сраных везли в больницу,где девочки медсестры с ними просто не могли справиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пригласили российских дипломатов на инаугурацию Байдена США
17:45 12-01-2021
Пригласили российских дипломатов на инаугурацию Байдена США
Нанес в ходе испытаний бомбовый удар беспилотник "Охотник"
17:30 12-01-2021
Нанес в ходе испытаний бомбовый удар беспилотник
БердскУвеличат выплаты почетным донорам Новосибирской области
17:28 12-01-2021
Увеличат выплаты почетным донорам Новосибирской области
Рождественское чудо: случайный прохожий спас на пожаре жителя деревни Мануйлово под Новосибирском
17:27 12-01-2021
Рождественское чудо: случайный прохожий спас на пожаре жителя деревни Мануйлово под Новосибирском
Выплаты пенсионерам в 2021 году: как изменились ЕДВ и пособие по старости
17:20 12-01-2021
Выплаты пенсионерам в 2021 году: как изменились ЕДВ и пособие по старости
Россия уже победила: результат американского переворота
17:15 12-01-2021
Россия уже победила: результат американского переворота
Отобрали стипендию у украинской националистки в Австрии
17:06 12-01-2021
Отобрали стипендию у украинской националистки в Австрии
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:01 12-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Заблудились во время метели 3 рыбака на Обском море
17:00 12-01-2021
Заблудились во время метели 3 рыбака на Обском море
Спасли беременную со 100% поражением лёгких врачи. Младенец родился здоровым
16:57 12-01-2021
Спасли беременную со 100% поражением лёгких врачи. Младенец родился здоровым