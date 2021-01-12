Когда откроется вытрезвитель в Бердске, ответил начальник ОМВД Владимир Соколов

Госдума решила, что с 2021 года в России вновь появятся вытрезвители. Новость о возрождении вытрезвителей расколола бердчан на два лагеря: одни считают, что вытрезвители необходимы обществу, другие – что они угрожают человеческой безопасности и даже жизни.

Раньше вытрезвитель находился в здании полиции Бердска

Госдума решила, что с 2021 года в России вновь появятся вытрезвители. 22 декабря 2020 года был принят законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Документ предлагает закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Закон также не запрещает организовывать вытрезвители на «принципах партнерства с частными организациями», что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Будут установлены единые расценки на услуги вытрезвителей по всей России. Депутаты также поддержали изменения в Закон «О полиции», разрешающие полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвитель.

Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

С вопросом о том, когда и как в Бердске будет возрождён вытрезвитель, будет ли он государственным, или это будет частник, «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 января, обратился к начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову.

- Пока никаких решений по поводу организации работы вытрезвителя в Бердске не принималось, поскольку нет распоряжений из области. Будет приказ — будем исполнять. В помещении, где ранее находился бердский вытрезвитель, расположены другие службы полиции. На сегодняшний день никаких инструкций по поводу организации вытрезвителя в Бердске не поступало, - ответил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Соколов.

Новость о возрождении вытрезвителей расколола бердчан на два лагеря: одни считают, что вытрезвители необходимы обществу, другие – что они угрожают человеческой безопасности и даже жизни.

Сторонников второго мнения понять нетрудно. Ведь именно убийство в вытрезвителе стало одной из главных причин закрытия таких учреждений в России. В 2010 году сотрудник полиции до смерти забил находившегося в вытрезвителе томского журналиста Константина Попова.

Вытрезвители в России исчезли в 2011 году. Идея их возрождения появилась несколько лет назад, поскольку возрос поток в лечебные учреждения людей с алкогольными отравлениями. Когда работали вытрезвители в системе МВД, происходил отсев - в больницы везли только тех, кто не только пьян, но кому реально необходима была помощь медиков, тех, кто находился без сознания. А после закрытия вытрезвителей в больницы везут всех подряд.

В ряде регионов, например в Татарстане и Башкортостане, созданы отделения не медицинской, а социальной помощи, куда полицейские доставляют нетрезвых граждан. Пациенты отрезвляются, эта услуга - за деньги. Вопрос, кто может заняться этим делом в Бердске - пока остаётся открытым.

В разных странах проблему пьяных граждан решают те же вытрезвители. В Лондоне вытрезвители находятся на балансе министерства здравоохранения, а не полиции, и работают только в праздничные периоды.

Во Франции «камеры протрезвления» существуют при каждом полицейском участке. В них разрешено помещать даже несовершеннолетних и «лишь слегка подвыпивших» – для профилактики вождения автомобилей в пьяном виде.

В Финляндии вытрезвители – это тёплые домики с подогреваемым полом. Их главное предназначение – уберечь подвыпившего гражданина от замерзания и обморожения в холодное время года. В Канаде во время новогодних праздников работает служба «Красный нос», которая развозит нетрезвых жителей города по домам за их же деньги – исключительно ради того, чтобы они не замёрзли.

В России первый вытрезвитель открылся в 1902 году в Туле по инициативе врача Федора Архангельского и назывался «Приют для опьяневших». А первое учреждение советского образца появилось в 1931 году в Ленинграде.