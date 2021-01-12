Новые сроки сдачи ЕГЭ в 2021 году: Объявлены первые изменения в экзаменах для 11-классников

Выпускники, которые не будут поступать в вуз, сдают экзамен в форме контрольной работы в школе по двум предметам – русскому языку и математике – с 24 по 28 мая. Сдвинулись даты основного этапа ЕГЭ.

ЕГЭ-2021 проедет по образу и подобию 2020 года

Завершается подготовительный этап к ЕГЭ-2021. До 1 февраля выпускники школ должны подать заявление и определиться, какие экзамены они будут сдавать. В Бердске выпускники прошлых это делают по адресу: ул. Горького 7, 2 этаж, кабинет №27 с 14.00 до 16.00 во вторник и четверг (тел. 2-11-82, 3-10-63 Перминова Анна Васильевна), с соблюдением масочного режима и при наличии полного пакета документов. Нынешние 11-классники подают заявления в своих школах.

Минпросвещения, объявив в конце 2020-го расписание экзаменов, позже сообщило об изменениях, произошедших из-за сложной обстановки с коронавирусом. В некоторых регионах она остается опасной, а подвергать школьников риску заражения никто не хочет.

Исполняющий обязанности директора бердского управления образования Михаил Каркавин сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о первых изменениях в сроках сдачи экзаменов 11-классниками.

- Объявили, что досрочного периода в ЕГЭ не будет. Только пока нет никаких официальных документов (приказов, распоряжений) об этом. Но министр просвещения сделал такое заявление — отменить досрочный период сдачи ЕГЭ, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каркавин 11 января.

Новые сроки

Итак, государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля — основной период. И это только для тех, кто планирует поступать в вузы.

Дополнительный период – с 12 по 17 июля.

Повторим, что досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменили. Первоначально его планировали с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 17 сентября. Позже сроки сдвинули, вычеркнув досрочный период.

Выпускники, которые не будут поступать в вуз, сдают государственный выпускной экзамен в форме контрольной работы в школе по двум предметам – русскому языку и математике – с 24 по 28 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, предусмотрен дополнительный период. Он увязан с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Проект ранее составленного расписания экзаменов отменили. Новое пока не озвучивали.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля. Успешное написание итогового сочинения является для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе написать изложения.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. При проведении экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов», – прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ограничения и изменения в сдаче ЕГЭ-2021 будут зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Но отменять обязательный госэкзамен для 11-классников пока не планируют, так же как и переводить его в дистанционный формат, заявил и. о. директора управления образования Бердска.