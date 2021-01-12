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Нашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом Малышева

18:15 12.01.2021 Фото: instagram.com/malysheva.live
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Ранее ведущая выражала ковиду благодарность и называла его «чудом чудным» за то, что им редко заражаются дети.

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Малышева нашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сразу 18 мутаций коронавируса нашли в организме 47-летней россиянки. В том числе британский и норочийНашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом МалышеваЕщё 1118 новостей

Малышева нашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом.
По словам ведущей программы «Жить здорово», вирус вызывает у переболевших людей отвращение к алкоголю.

В качестве примера она привела в эфире случай телеведущей Арины Шараповой, которая переболела COVID-19 и, когда пошла с Малышевой в кафе, призналась, что после коронавируса не может даже видеть алкоголь.

«Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» -- подытожила Елена Малышева.

Ранее ведущая выражала ковиду благодарность и называла его «чудом чудным» за то, что им редко заражаются дети.

Источник: t.me/pdmnews

COVID-19 коронавирус пандемия Елена Малышева
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От редакции

Болели ковидом?

Аноним, 12 января 2021 18:52
Маразм крепчает

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