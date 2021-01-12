Ранее ведущая выражала ковиду благодарность и называла его «чудом чудным» за то, что им редко заражаются дети.

Малышева нашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом

Малышева нашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом.

По словам ведущей программы «Жить здорово», вирус вызывает у переболевших людей отвращение к алкоголю.

В качестве примера она привела в эфире случай телеведущей Арины Шараповой, которая переболела COVID-19 и, когда пошла с Малышевой в кафе, призналась, что после коронавируса не может даже видеть алкоголь.

«Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» -- подытожила Елена Малышева.

Ранее ведущая выражала ковиду благодарность и называла его «чудом чудным» за то, что им редко заражаются дети.

Источник: t.me/pdmnews