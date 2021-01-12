Нашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом Малышева

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Малышева нашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом.
По словам ведущей программы «Жить здорово», вирус вызывает у переболевших людей отвращение к алкоголю.
В качестве примера она привела в эфире случай телеведущей Арины Шараповой, которая переболела COVID-19 и, когда пошла с Малышевой в кафе, призналась, что после коронавируса не может даже видеть алкоголь.
«Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» -- подытожила Елена Малышева.
Ранее ведущая выражала ковиду благодарность и называла его «чудом чудным» за то, что им редко заражаются дети.
Источник: t.me/pdmnews