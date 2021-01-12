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Спасли беременную со 100% поражением лёгких врачи. Младенец родился здоровым

16:57 12.01.2021 Фото: стоп-кадр видео
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Врачи провели обследование. И то, что они увидели на КТ, привело их в шок.

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Иркутские врачи спасли беременную со 100% поражением лёгких

Иркутские врачи спасли беременную со 100% поражением лёгких. Ребёнок родился здоровым.

Оксана Шеломенцева заболела на 32-й неделе беременности. Из симптомов — температура 38, которая держалась три дня, и одышка. Девушка начала лечиться сама, поняла, что не выходит, обратилась к медикам в перинатальный центр. Врачи провели обследование. И то, что они увидели на КТ, привело их в шок.

У Оксаны было 100% поражения лёгких, плод не получал достаточно кислорода, ребёнка нужно было срочно спасать. Как и саму Шеломенцеву. Роженице сделали кесарево, на свет появилась здоровая девочка. А молодую маму увезли в реанимацию, где она пролежала почти два месяца под ИВЛ. В выздоровление девушки уже никто не верил (в этом признались даже сами доктора), но пациентка выжила, выздоровела и уже дома — знакомится со своей двухмесячной дочкой.

Источник: t.me/breakingmash

беременная ИВЛ легкие
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