Занялся самоудовлетворением во время поездки с клиенткой таксист «Ситимобила»

Водитель сразу начал задавать ей личные вопросы, в том числе, когда у неё был «первый раз».

Таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой

Таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой. Сейчас девушка готовит заявление в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру.

Пострадавшая, фотограф из Петербурга девушка заявила изданию «Подъём», что не будет замалчивать ситуацию.

«В полицию буду обращаться непосредственно, буду также обращаться в Роспотребнадзор с жалобой на оказание услуг и в прокуратуру. И замалчивать эту ситуацию я не собираюсь вообще, так как после этого мне написало немало девочек, и никто никуда не обращался».

Девушка рассказала, что инцидент произошёл накануне, когда она ехала в аэропорт. Водитель сразу начал задавать ей личные вопросы, в том числе, когда у неё был «первый раз». Позже она заметила, что таксист вместо навигатора смотрит порно на телефоне, а через какое-то время мужчина и вовсе остановил машину на «две минуты» и начал в открытую заниматься онанизмом.

В сервисе «Ситимобил» «Подъёму» сообщили, что уже заблокировали водителя.

Пресс-служба "Ситимобил" прокомментировала инцидент с пассажиркой сегодня, 12 января:

-" Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление.

Служба поддержки Ситимобил оперативно реагирует на все жалобы пассажиров и предпринимает действия для их решения. Такое поведение водителя мы считаем недопустимым и принесли извинения пассажирке за эту ужасную ситуацию. Ситимобил окажет всё необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться."

Источник: t.me/pdmnews