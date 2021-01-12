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Занялся самоудовлетворением во время поездки с клиенткой таксист «Ситимобила»

16:56 12.01.2021 Фото: стоп-кадр видео t.me/pdmnews
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Водитель сразу начал задавать ей личные вопросы, в том числе, когда у неё был «первый раз».

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Таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой

Таксист «Ситимобила» занялся мастурбацией во время поездки с клиенткой. Сейчас девушка готовит заявление в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру.

Пострадавшая, фотограф из Петербурга девушка заявила изданию «Подъём», что не будет замалчивать ситуацию.

«В полицию буду обращаться непосредственно, буду также обращаться в Роспотребнадзор с жалобой на оказание услуг и в прокуратуру. И замалчивать эту ситуацию я не собираюсь вообще, так как после этого мне написало немало девочек, и никто никуда не обращался».

Девушка рассказала, что инцидент произошёл накануне, когда она ехала в аэропорт. Водитель сразу начал задавать ей личные вопросы, в том числе, когда у неё был «первый раз». Позже она заметила, что таксист вместо навигатора смотрит порно на телефоне, а через какое-то время мужчина и вовсе остановил машину на «две минуты» и начал в открытую заниматься онанизмом.

В сервисе «Ситимобил» «Подъёму» сообщили, что уже заблокировали водителя.

Пресс-служба "Ситимобил" прокомментировала инцидент с пассажиркой сегодня, 12 января:

-" Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление.
Служба поддержки Ситимобил оперативно реагирует на все жалобы пассажиров и предпринимает действия для их решения. Такое поведение водителя мы считаем недопустимым и принесли извинения пассажирке за эту ужасную ситуацию. Ситимобил окажет всё необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться."

Источник: t.me/pdmnews

мастурбация таксист
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От редакции

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это не пиар фотографа и такси "случайно"?, 12 января 2021 17:07
Дешёвая пиар компании для ситимобила на всю страну за бесплатно, для этого рояля в кустах фотографши, абсолютно "случайно" оказавшейся в "нужном" месте в "нужное" время...
Аноним, 12 января 2021 17:12
Работа у них серьезная, надо же как-то стресс сбрасывать. Думаю, ничего серьезного. Вот если бы он ПУТИНА ругал, тогда да, можно было бы принять меры прокурорского реагирования.

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