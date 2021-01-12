США пригласили российских дипломатов на инаугурацию Байдена

США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.

"Планируется принять участие на уровне посла", — уточнил собеседник агентства.

Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в сокращенном составе и было неясно, найдется ли место для дипломатов.



Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей — не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

Источник: РИА Новости