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Пригласили российских дипломатов на инаугурацию Байдена США

17:45 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента.

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США пригласили российских дипломатов на инаугурацию Байдена

США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.
"Планируется принять участие на уровне посла", — уточнил собеседник агентства.

Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в сокращенном составе и было неясно, найдется ли место для дипломатов.

Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей — не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.
По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.
Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

Источник: РИА Новости

инаугурация сша Джо Байден
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От редакции

Приедут?

Гость, 12 января 2021 18:53
На ежегодный президентский завтрак обязательно поедет сапчаг. Но это позже.

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