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Старый Новый год 2021: Что приготовить на праздник?

22:33 12.01.2021 Фото: pxhere.com
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Если вы хотите в этот вечер накрыть свой праздничный стол согласно старинным традициям, приготовьте щедрую кутью, благо все необходимые для этого продукты сегодня имеются в свободной продаже круглый год, да и готовится она совсем не сложно.

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Накануне праздника, тринадцатого января, день посвящается преподобной Мелании, и хозяйки готовят сытный и разнообразный ужин, который называется щедрым

Вот уже скоро исполнится 100 лет, как советское государство перешло на Григорианский календарь, и Новый год стал приходить в наши дома на 13 дней раньше. Но, не смотря на это, многие продолжают отмечать его дважды.

Некоторые православные соблюдают церковные обряды и традиции, а встреча Нового года - одна из них. Накануне праздника, тринадцатого января, день посвящается преподобной Мелании, и хозяйки готовят сытный и разнообразный ужин, который называется щедрым.

Если вы хотите в этот вечер накрыть свой праздничный стол согласно старинным традициям, приготовьте щедрую кутью, благо все необходимые для этого продукты сегодня имеются в свободной продаже круглый год, да и готовится она совсем не сложно. Считается, чем разнообразнее состав кутьи, тем больше будет достаток в семье в будущем году. Так что постарайтесь и приготовьте ее действительно щедрой и богатой.

Варили кутью в прежние годы из гречихи, пшеницы, ячменя, но вполне будет пригоден и обычный рис. Кстати, все продукты этого блюда имеют символическое значение. Зерно символизирует новую жизнь, мед - благополучие и здоровье, а мак - достаток в доме.

Состав:

1 стакан риса
100 г меда
100 г орехов
100 г изюма
150 г мака
сливочное масло по вкусу

соль по вкусу

Приготовить рассыпчатый рис обычным способом. Орехи, если требуется, поджарить, очистить и измельчить. Использовать можно любые, по вашему вкусу.

Изюм промыть и запарить кипятком. Мак так же запарить кипятком, дать постоять, чтобы он набух. Слить воду и растереть в ступке или кофемолке. Получится маковое молочко.

Сливочное масло растопить и заправить им кашу. Туда же отправить орехи, изюм, маковое молочко и жидкий мед. Если мед густой, его можно чуть разбавить водой или сливками. Все перемешать и дать постоять кутье. Вкус этой сладкой каши можно разнообразить домашним вареньем, ванилью, цукатами и так далее.

Так же на стол принято ставить разнообразные пироги, жареные колбасы, блины, яичницу, сыры и обязательно свинину - символ плодородия и богатства.

Если целый молочный поросенок слишком дорог, да и времени на его приготовление в этот день нет, свой выбор можно остановить на любом блюде из свинины. Например, будет достаточно заранее приготовить мясо для отбивных, а вечером только поджарить их на сковороде. В сочетании со свежими овощами получится сытное и вкусное блюдо.

Не забудьте, что раньше в этот день молодежь и детвора ходила колядовать, а не угощать колядующих было нельзя, так как удача и благополучие могли отвернуться от хозяев негостеприимного дома. Колядовать в этот день, как впрочем и остальные дни святок, к вам вряд ли уже кто придет. Но на их месте могут оказаться незваные соседи или знакомые. А это, пожалуй, в наше время то же самое, ведь поздравлять вас со Старым Новым годом и желать удачи они наверняка будут. Так что готовьте с запасом!

По старому поверью, как старый год проводишь и новый встретишь, таким и будет весь наступающий год, поэтому встречайте его не только сытно, но и весело. Налепите заранее вареников с разнообразными начинками-сюрпризами, а не за долго пред трапезой отварите. Получится сытный и веселый ужин! Не забудьте только предупредить всех участников застолья о таких необычных начинках и простерилизовать их. По начинке гадают, что кого ждет в будущем году:

монетка - материальное благополучие,
лавровый лист - продвижение по службе,
курага - радость,
кольцо - свадьба,
карамель - любовь,
капуста - деньги,
зерно - богатство,
вишня - удача.

Каждый гость должен накладывать себе вареники сам из общего блюда. Только при этом условии сохраняется смысл гадания. Скажу по секрету, я кладу только начинки, предвещающие все хорошее. А гостям говорю, что плохие остались не съеденными. Конечно, кроме начинок-сюрпризов пригодятся и обычные начинки - с творогом, картошкой и жареным луком, картошкой и грибами, сыром.

А еще в этот Новый год можно приготовить все то, на что не хватило времени две недели назад, что не получилось из-за новизны рецепта, о чем забыли или что наоборот вспомнили. Это еще одна возможность продемонстрировать своим домочадцам и гостям свой кулинарный талант и замечательно провести время в хорошей компании.

Еще раз, с Новым годом, друзья!

Источник: kulinyamka.ru

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