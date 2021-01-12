Щедрая кутья на Старый Новый год. Как приготовить правильно?

Зерно – это воскресшая жизнь, мед – сладкая жизнь и символ здоровья, а мак – символ достатка в семье. Считается, что чем больше составляющих в кутье, тем лучше в следующем году будут жить хозяева.

Щедрую кутью нужно готовить еще утром

Вечером с 13 на 14 января хозяйки готовят праздничный ужин, который называется щедрой кутьей.

Щедрую кутью нужно готовить еще утром.

Это уже второй раз в течение зимних святок готовят кутью. Блюда на столе должны быть сытными, чтобы привлечь благополучие в семью.

Как и на Сочельник, 13 января на стол подают традиционные блюда: хлеб, узвар, голубцы, рыбу, вареники с разной начинкой, блины с салом и тому подобное, и выпекают специальные обрядовые хлеба — "Маланку" и "Василия". Однако главным угощением остается щедрая кутья.

Щедрую кутью делают из зерна, меда и мака. Каждый из этих ингредиентов имеет символическое значение. Так, зерно – это воскресшая жизнь, мед – сладкая жизнь и символ здоровья, а мак – символ достатка в семье. Считается, что чем больше составляющих в кутье, тем лучше в следующем году будут жить хозяева.

Рецепт щедрой кутьи

ПШЕНИЦА

1. Промыть зерно чистой холодной водой, залить на ночь.

2. На следующий день сцедить воду и добавить чистой (вдвое больше, чем зерна).

3. Довести до кипения на среднем огне.

4. Уменьшить огонь и готовить, пока полностью не выкипит вода.

5. Закипевшую кашу мешать следует только один раз.

6. Добавить щепотку соли после закипания.

МАК

1. Мак, как и зерно, залить на ночь холодной водой.

2. Утром слить воду через марлю. Тщательно отжать жидкость.

3. Измельчить мак в кухонном комбайне или древним методом – в ступе.

4. Перетертый мак быстро портится, поэтому хранить его надо в морозилке.

МЕД

Используйте любой сорт меда, можете даже смешивать разные виды этого уникального природного продукта.

ДОБАВКИ

Добавить к своей кутье можно любимые вкусности: орехи, миндаль, изюм, инжир, цукаты и прочее.

Источник: depo.ua