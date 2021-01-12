Отобрали стипендию у украинской националистки в Австрии

Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере 1,8 тысячи евро за исследовательский проект.

В Австрии отобрали стипендию у украинской националистки

Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинскую националистку Елену Семеняку. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте IWM.

Такое решение Институт принял после того, как стало известно, что Семеняка является убежденной нацисткой, выкладывает у себя в соцсетях гитлеровскую символику и фотографируется с нацистским приветствием, сообщает "Страна.uа".

Ссылка на сайте института с описанием стипендии Семеняки была удалена.



Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере 1,8 тысячи евро за исследовательский проект.