Увеличат выплаты почетным донорам Новосибирской области

Согласно действующему законодательству перечисление денежных средств будет осуществляться на лицевые счета получателей в кредитных организациях или через отделения Почты России в срок до 1 апреля 2021 года. Выплата будет произведена в беззаявительном порядке.

Почетным донорам Новосибирской области увеличат выплаты

В 2021 году проиндексирован размер ежегодной денежной выплаты почетным донорам – выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», увеличена на 3,7%. В 2021 году сумма выплаты составит 15 109,46 рублей.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, выплата проиндексирована в соответствии с Федеральным законом №385-ФЗ. В 2020 году эту денежную выплату получили около 11 000 жителей Новосибирской области на общую сумму 8,8 млн рублей.

Согласно действующему законодательству перечисление денежных средств будет осуществляться на лицевые счета получателей в кредитных организациях или через отделения Почты России в срок до 1 апреля 2021 года. Выплата будет произведена в беззаявительном порядке.

Лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» впервые, ранее не получавшим ежегодную денежную выплату, для ее назначения необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Перечень необходимых документов для назначения выплаты размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития.

Источник: nso.ru