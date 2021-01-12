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Рождественское чудо: случайный прохожий спас на пожаре жителя деревни Мануйлово под Новосибирском

17:27 12.01.2021 Фото: pexels.com
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28-летний неравнодушный парень, который, не раздумывая, бросился на помощь незнакомым людям,за мужественный поступок будет поощрен Главным управлением МЧС России по Новосибирской области.

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Рождественское чудо. В Новосибирской области случайный прохожий спас на пожаре жителя деревни Мануйлово 

Из горящего частного дома в деревне Мануйлово Болотнинского района местный житель до прибытия пожарных спас пенсионера. В результате пожара никто не пострадал, причина возгорания – эксплуатация самодельного электронагревательного прибора.

В рождественскую ночь житель деревни Мануйлово Николай Некрасов возвращался домой из гостей. Проходя по улице Колхозная заметил идущий из-под крыши дома дым. Подойдя поближе, обнаружил пожар и вызвал пожарную охрану.

«Когда я подошел к двери дома, она была открыта, и изнутри доносились хрипы. Дом был заполнен дымом, забежав внутрь, я нашел на полу мужчину и вытащил его на улицу. Кто именно и сколько человек здесь живут, я не знал. Пояснить, кто еще может находиться в доме мужчина не смог, поэтому я еще дважды забегал в горящий дом и пытался найти в комнатах людей, пока не убедился, что там больше никого нет», - вспоминает Николай Некрасов.

Сообщение о пожаре на улице Колхозная поступило в оперативную службу МЧС России от очевидца 7 января в 02:24 (мест. вр.) Прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что деревянный дом полностью охвачен огнем. Через 7 минут после прибытия огнеборцы ликвидировали открытое горение, полностью ликвидировать пожар удалось в 06.46. В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома и веранда на общей площади 64 кв.м.

Благодаря случайному прохожему жизнь хозяина дома была спасена. 28-летний неравнодушный парень, который, не раздумывая, бросился на помощь незнакомым людям,за мужественный поступок будет поощрен Главным управлением МЧС России по Новосибирской области.

Источник: МЧС по НСО

пожар спасение
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