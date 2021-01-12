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Жуткий пожар унес жизни 8 человек в Екатеринбурге. Названа причина пожара

18:02 12.01.2021 Фото: twitter
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когда начался пожар, женщина писала в твиттер, что не может выбраться из квартиры из-за огня и просила кого-нибудь вызвать спасателей.

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женщина с ребёнком — когда начался пожар, она писала в твиттер, что не может выбраться из квартиры

Восемь человек, погибших сегодня ночью в доме на Рассветной улице в Екатеринбурге, могли сгореть из-за отключённого электричества в одной из квартир.

Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнём в квартире №4, где погибли 4 человека. Там отключили электричество за долги, поэтому жители пользовались восковыми свечами.

Над ними проживала женщина с ребёнком — когда начался пожар, она писала в твиттер, что не может выбраться из квартиры из-за огня и просила кого-нибудь вызвать спасателей. Спасти их не смогли

Источник: t.me/bazabazon

насмерть пожар
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