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Первый россиянин заразился «британским» штаммом коронавируса

18:04 12.01.2021 Фото: t.me/bazabazon
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Парень, по его словам, даже не заметил, что заразился и болезнь переносит совершенно бессимптомно.

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Первый россиянин, доставивший к нам «британский» штамм ковида
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Первый россиянин, доставивший к нам «британский» штамм ковида – лондонский москвич Александр Долгополов. Парень, по его словам, даже не заметил, что заразился и болезнь переносит совершенно бессимптомно.

Обычно Александр живёт в Лондоне, в Москву приехал по делам. Сдал анализы и так узнал о своём положительном тесте, но врачи не сказали ему, что он – особенный. О том, что он первый россиянин-носитель нового штамма вируса, Саша прочитал в СМИ.

Никаких особенностей в своём лечении и состоянии Александр не заметил, ему прописали противовирусные препараты и заперли дома – на две недели. Его семья тоже заболела ковидом – от него же, так как до получения результатов тестирования Саша успел с ними увидеться.

Англичанин гадит.

Источник: t.me/bazabazon

COVID-19 коронавирус пандемия Александр Долгополов
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