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Тайну происхождения коронавируса наконец раскрыли ученые

20:28 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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По мнению экспертов, нужно будет продолжать внимательно отслеживать изменения, поскольку в ближайшие месяцы появятся дополнительные штаммы.

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Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса

Ученые из Института Пирбрайта и Кембриджского университета смогли выявить ключевые генетические изменения SARS-CoV-2. Они, по мнению исследователей, позволяют патогенному вирусу переходить от животных к людям.

Как сообщается в научном журнале PLOS Biology, выявленные генетические адаптации оказались аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах. В ходе научного эксперимента ученые сравнили SARS-CoV-2 и схожий с ним вирус RaTG13 (96 процентов). Для подтверждения гипотезы была произведена замена S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека.

Полученные данные, по мнению ученых, говорят: изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.

"Это исследование использовало неинфекционную, безопасную платформу для изучения того, как изменения спайкового белка влияют на проникновение вируса в клетки различных диких, домашних и компаньонных животных. Нам нужно будет продолжать внимательно отслеживать изменения, поскольку в ближайшие месяцы появятся дополнительные варианты SARS-CoV-2", - цитирует научное издание Phys доктора Стивена Грэма из Кембриджского университета.

COVID-19 коронавирус пандемия
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