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Сразу 18 мутаций коронавируса нашли в организме 47-летней россиянки. В том числе британский и норочий

18:26 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме. Пациентка болела полгода.

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Сниженный иммунитет пациентки позволял вирусу постоянно мутировать
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сразу 18 мутаций коронавируса нашли в организме 47-летней россиянки. В том числе британский и норочийНашла новую «великую пользу» заболевания коронавирусом МалышеваЕщё 1118 новостей

Гражданка России со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса. Препринт этого случая российские ученые опубликовали на сайте Virological.org.

Речь идет о 47-летней пациентке со злокачественной лимфомой. У нее обнаружили коронавирус в апреле 2020 года в больнице при прохождении курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у женщины анализы показывали положительный результат на этот вирус.

Было проведено сравнительное исследование мазков, взятых у пациентки весной и в конце лета. Расшифровка генома показала наличие 18 новых мутаций, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании. Авторы научной работы отметили, что один из «норочьих» штаммов ранее находили у другого больного с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета в Германии Константин Крутовский рассказал, что более заразный британский вариант коронавируса VOC-202012/01, предположительно, изначально тоже появился в организме пациента со сниженным иммунитетом.

«В геноме нашумевшего британского штамма 20B/501Y.V1 или VOC 202012/01 (линии B.1.1.7) также обнаружено много новых функциональных мутаций. Было предположено, что он мутировал, находясь долгое время у пациента с ослабленным или подавленным иммунитетом. Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме», — указал эксперт.

Однако пока делать выводы о наибольшей скорости распространения нового «российского» штамма преждевременно, так как описан только один случай, считает Крутовский.

Примечательно, что две из 18 мутаций идентичны тем, которые были найдены у норок в Дании.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России первого случая британского штамма коронавируса. Его обнаружили у россиянина в конце 2020 года.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что меры по борьбе с распространением COVID-19, действующие в России, помогут не допустить распространения этого вида коронавируса.

Источник: Известия

18 мутаций в организме коронавирус лимфома россиянка Анна Попова Роспотребнадзор
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