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Крещенские купания 19 января 2021 все-таки будут в Новосибирской области и Бердске: Условия назвали власти

18:06 12.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Желающим искупаться в проруби рекомендуют соблюдать меры безопасности. Список купелей в регионе опубликуют непосредственно перед православным праздником.

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Безопасность граждан во время крещенских купаний будет обеспечена в регионе

В Новосибирской области в преддверии православного праздника Крещения Господня будут проверены крещенские купели, дежурства специалистов всех необходимых служб и патрулирование водных объектов. Жителям области рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование и иные ограничительные меры, связанные с противодействием коронавирусу.

Вопросы обеспечения безопасности граждан, в том числе санитарно-эпидемиологической во время традиционных крещенских купаний обсуждались 12 января на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Андрей Травников. Напомним, накануне, 11 января в ходе оперативного совещания глава региона потребовал обеспечить безопасность граждан во время крещенских купаний.

В ходе заседания оперативного штаба подчеркивалось, что запрета на проведение крещенских купаний нет, однако в условиях низких температур и действующих в регионе ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса, обеспечению безопасности граждан в день Крещения Господня будет уделено особое внимание.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка 12 января подчеркнул, что в подготовке крещенских купаний будут задействованы все главы муниципальных образований региона. Жителям области, которые примут решение окунуться в купели, рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и санитарно-эпидемиологические, в первую очередь, социальное дистанцирование.

«В этом году с учетом эпидемиологической обстановки и холодов мы не рекомендуем жителям региона принимать участие в крещенских купаниях, особенно людям с ослабленным здоровьем, пожилым гражданам, детям. Однако для граждан, которые примут решение окунуться в купели в день православного праздника, безусловно, будут обеспечены все необходимые меры безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологические. Особое внимание будет уделяться соблюдению социального дистанцирования особенно в местах переодевания. Профильные службы будут четко следить, чтобы не допустить массового скопления граждан и обеспечить все необходимые требования», – прокомментировал Сергей Сёмка.

В преддверии православного праздника Крещения Господня проводятся проверки планируемых мест купания региона силами администраций муниципальных образований с привлечением инспекторов ГИМС. Кроме того, в регионе проводится патрулирование водных объектов с целью закрытия несанкционированных купелей. Роспотребнадзор направит главам муниципальных образований и организаторам купаний рекомендации по соблюдению всех необходимых санитарных требований.

Список оборудованных купелей, на каждой из которых будет организовано дежурство спасателей, медперсонала и сотрудников соответствующих экстренных служб, будет составлен накануне даты крещенских купаний по итогам проверок.

коронавирус крещенские купели меры безопасности Андрей Травников Сергей Семка
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