Сокращать чиновников в России начал с правительства премьер Мишустин

Реформа должна сделать госаппарат современнее и эффективнее

Кабмин завершил подготовку нормативной базы для реформы госаппарата. Новым постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

О реформе госаппарата Михаил Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Её планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Она предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов на 10% – в целом более 32 тыс. единиц – в основном за счёт имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения. Реформа позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития.

«Система государственного управления должна стать более чёткой, логичной, отвечающей требованиям времени», – отметил, комментируя принятые решения, Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.

В особых случаях допускается отклонение от установленных требований. Полномочиями принимать такое решение наделена специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Параметры отклонения от установленной численности также закреплены нормативными документами. При определённых обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств – 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.

Отдельным документом утверждены изменения в структуре Аппарата Правительства. В нём появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, будет создано Сводно-аналитическое управление Правительства.

Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы Аппарата Правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых Президентом.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 22 января 2020 года №56-р.